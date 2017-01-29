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Оглашён список номинантов на премию «Сезар»

29 января
2017 год

Новости кино >>
29 января 2017
Главная кинематографическая премия Франции «Сезар» обнародовала список номинантов. Награда ежегодно вручается французской Академией искусств и технологий кинематографа.

Оглашён список номинантов на премию «Сезар»

На звание лучшего фильма в этом году претендуют такие картины, как «Божественные», «В постели с Викторией», «В тихом омуте», «Иллюзия любви», «Непорочные», «Она» и «Франц». Лидерами по числу номинаций стали фильмы «Она» Пола Верховена и «Франц» Франсуа Озона - каждая из них представлена в 11 категориях. Ещё одним фаворитом премии стала язвительная комедия Брюно Дюмона «В тихом омуте» – у нее 9 номинаций.

В категории «Лучший режиссёр» конкуренцию вышеуказанным мэтрам составит относительно юный Ксавье Долан со своей картиной «Это всего лишь конец света». Фильм Долана, кстати сказать, «захватил» практически все актёрские номинации: сыгравшие в нём Гаспар Ульель и Венсан Кассель номинированы на премию «Сезар» как лучший актёр и лучший актёр второго плана соответственно, а Натали Бай – как лучшая актриса второго плана.

На награду в категории «Лучшая актриса» в числе прочих претендуют Марион Котийяр («Иллюзия любви») и Изабель Юппер («Она»). Учитывая то, что за роль в фильме Верховена Юппер получила «Золотой глобус», а также номинирована на «Оскар», выбор победителя в этой номинации кажется очевидным.

42-я церемония вручения премии «Сезар» пройдет 24 февраля 2017 года.
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Натали БайПол ВерховенКсавье ДоланВенсан КассельМарион КотийярФрансуа ОзонГаспар УльельИзабель Юппер
фильмы
БожественныеВ постели с ВикториейВ тихом омутеИллюзия любвиНепорочныеОнаФранцЭто всего лишь конец света

фотографии >>
Изабель Юппер в фильме «Она»
Кадр из к/ф «В тихом омуте»
Кадр из к/ф «Франц»
Кадр из к/ф «Это всего лишь конец света»
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