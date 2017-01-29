Оглашён список номинантов на премию «Сезар»

Главная кинематографическая премия Франции «Сезар»
обнародовала список номинантов. Награда ежегодно вручается французской Академией искусств и технологий кинематографа.
На звание лучшего фильма в этом году претендуют такие картины, как «Божественные»
, «В постели с Викторией»
, «В тихом омуте»
, «Иллюзия любви»
, «Непорочные»
, «Она»
и «Франц»
. Лидерами по числу номинаций стали фильмы «Она» Пола Верховена
и «Франц» Франсуа Озона
- каждая из них представлена в 11
категориях. Ещё одним фаворитом премии стала язвительная комедия Брюно Дюмона «В тихом омуте»
– у нее 9
номинаций.
В категории «Лучший режиссёр»
конкуренцию вышеуказанным мэтрам составит относительно юный Ксавье Долан
со своей картиной «Это всего лишь конец света»
. Фильм Долана, кстати сказать, «захватил» практически все актёрские номинации: сыгравшие в нём Гаспар Ульель
и Венсан Кассель
номинированы на премию «Сезар» как лучший актёр и лучший актёр второго плана соответственно, а Натали Бай
– как лучшая актриса второго плана.
На награду в категории «Лучшая актриса»
в числе прочих претендуют Марион Котийяр
(«Иллюзия любви»
) и Изабель Юппер
(«Она»
). Учитывая то, что за роль в фильме Верховена Юппер
получила «Золотой глобус»
, а также номинирована на «Оскар»
, выбор победителя в этой номинации кажется очевидным.
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-я церемония вручения премии «Сезар»
пройдет 24 февраля 2017
года.
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