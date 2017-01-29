Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В этот день 115 лет назад родилась Любовь Орлова

29 января
2017 год

Новости кино >>
29 января 2017
Звезда советского кино, «русская Марлен Дитрих» и муза режиссёра Григория Александрова появилась на свет подмосковном Звенигороде.

В этот день 115 лет назад родилась Любовь Орлова

Вопреки культивируемому образу «девушки из народа», Орлова родилась в дворянской семье. В их доме бывал Фёдор Шаляпин, который заприметил в девочке будущую звезду, а Лев Толстой, состоящий в родстве с матерью Любы, Евгенией Николаевной Сухотиной, подарил маленькой Любови Орловой книгу «Кавказский пленник» со своей подписью, которая хранилась в семье как реликвия.

Талант Орловой ярко проявился в сотрудничестве с режиссёром Григорием Александровым. В один из весенних дней 1933 года Александрову посоветовали сходить в музыкальный театр при МХАТе, где в спектакле «Перикола» блистала 31-летняя Любовь Орлова. Этот день стал судьбоносным для них обоих.

Самые сильные свои образы актриса воплотила в фильмах своего супруга. Есть мнение, что во многом благодаря высокому артистическому мастерству и чрезвычайно выигрышной внешности Орловой кинематограф стал популярнейшим видом искусства в СССР, серьёзно потеснив театр по количеству зрителей и кассовым сборам. Актриса профессионально пела (лирико-колоратурное сопрано), играла на фортепиано, танцевала, исполняла акробатические трюки. Во время Великой Отечественной войны Орлова выступала с концертами перед советскими солдатами практически на всех фронтах: под Минском и Киевом, Орлом и Белгородом, Харьковом и Курском.

Типаж Любови Орловой — человек нового времени, энергичный, оптимистический, обаятельный, весело и настойчиво шагающий в светлое настоящее и будущее. Роли Орловой в фильмах «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна» до сих пор пользуются всенародной любовью.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Григорий АлександровМарлен ДитрихЛюбовь ОрловаФедор Шаляпин
фильмы
Весёлые ребятаВеснаВолга-ВолгаЦирк

фотографии >>
В этот день 115 лет назад родилась Любовь Орлова фотографии
В этот день 115 лет назад родилась Любовь Орлова фотографии
В этот день 115 лет назад родилась Любовь Орлова фотографии
В этот день 115 лет назад родилась Любовь Орлова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
нвч по-прежнему (красноярск)   29.01.2017 - 16:20
Браво великой русской советской актрисе! Любовь Орлова - это любовь с детства и навсегда! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.
Иветта Капралова
28 января ушла из жизни Иветта Капралова.
Эммануэль Рива
27 января ушла из жизни актриса Эммануэль Рива.
Джон Хёрт
27 января ушёл из жизни актёр Джон Хёрт.
Анатолий Новиков
26 января ушёл из жизни театральный деятель Анатолий Новиков.

День рождения >>

Дмитрий Быковский-Ромашов
Александр Вигдоров
Андрей Градов
Яна Львова
Надежда Маркина
Артём Осипов
Мария Романова
Игорь Фильченков
Шамиль Хаматов
Делия Боккардо
Рома Гонсёровская
Хезер Грэм
Виктор Мэтьюр
Кэтрин Росс
Том Селлек
Джон Форсайт
все родившиеся 29 января >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Автобан
боевик, триллер
Великобритания, Германия, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Голос монстра
драма, фэнтези
Испания, США, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Коммивояжёр
драма, экранизация
Иран, Франция, 2016
Пазманский дьявол
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
Сафари
фильм о животных
Австрия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью