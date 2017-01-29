В этот день 115 лет назад родилась Любовь Орлова

Звезда советского кино, «русская Марлен Дитрих» и муза режиссёра Григория Александрова
появилась на свет подмосковном Звенигороде.
Вопреки культивируемому образу «девушки из народа», Орлова
родилась в дворянской семье. В их доме бывал Фёдор Шаляпин
, который заприметил в девочке будущую звезду, а Лев Толстой
, состоящий в родстве с матерью Любы
, Евгенией Николаевной Сухотиной
, подарил маленькой Любови Орловой
книгу «Кавказский пленник»
со своей подписью, которая хранилась в семье как реликвия.
Талант Орловой ярко проявился в сотрудничестве с режиссёром Григорием Александровым
. В один из весенних дней 1933
года Александрову посоветовали сходить в музыкальный театр при МХАТе
, где в спектакле «Перикола»
блистала 31
-летняя Любовь Орлова
. Этот день стал судьбоносным для них обоих.
Самые сильные свои образы актриса
воплотила в фильмах своего супруга
. Есть мнение, что во многом благодаря высокому артистическому мастерству и чрезвычайно выигрышной внешности Орловой кинематограф стал популярнейшим видом искусства в СССР, серьёзно потеснив театр по количеству зрителей и кассовым сборам. Актриса профессионально пела (лирико-колоратурное сопрано), играла на фортепиано, танцевала, исполняла акробатические трюки. Во время Великой Отечественной войны Орлова выступала с концертами перед советскими солдатами практически на всех фронтах: под Минском и Киевом, Орлом и Белгородом, Харьковом и Курском.
Типаж Любови Орловой
— человек нового времени, энергичный, оптимистический, обаятельный, весело и настойчиво шагающий в светлое настоящее и будущее. Роли Орловой в фильмах «Весёлые ребята»
, «Цирк»
, «Волга-Волга»
, «Весна»
до сих пор пользуются всенародной любовью.
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