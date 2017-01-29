Иранского режиссёра Асгара Фархади не пускают за вторым «Оскаром»

Представители Американской киноакадемии
выразили серьёзное беспокойство в связи с возможным запретом на въезд в США иранского режиссёра Асгара Фархади
, который, будучи номинантом на «Оскар»
, должен присутствовать на церемонии вручения премии.
Беспокойство киноакадемиков связано с решением новоиспечённого президента США Дональда Трампа
. Подписанным в пятницу указом Трамп на 90
дней запретил въезд в страну гражданам Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Йемена и Сомали. Сообщается, что американские правозащитники уже подали в суд исковое заявление об отмене введённого Трампом запрета.
Картина Фархади «Коммивояжёр»
номинирована на «Оскар»
в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
. На 69
-ом Каннском кинофестивале фильм
стал победителем сразу в двух номинациях: «Лучший сценарий»
и «Лучший актёр»
(Шахаб Хоссейни
).
Асгар Фархади
считается одним из самых известных и титулованных режиссёров Ирана. На его счету уже есть «Оскар» – за фильм 2011
года «Развод Надера и Симин»
.
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