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Иранского режиссёра Асгара Фархади не пускают за вторым «Оскаром»

29 января
2017 год

Новости кино >>
29 января 2017
Представители Американской киноакадемии выразили серьёзное беспокойство в связи с возможным запретом на въезд в США иранского режиссёра Асгара Фархади, который, будучи номинантом на «Оскар», должен присутствовать на церемонии вручения премии.

Иранского режиссёра Асгара Фархади не пускают за вторым «Оскаром»

Беспокойство киноакадемиков связано с решением новоиспечённого президента США Дональда Трампа. Подписанным в пятницу указом Трамп на 90 дней запретил въезд в страну гражданам Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Йемена и Сомали. Сообщается, что американские правозащитники уже подали в суд исковое заявление об отмене введённого Трампом запрета.

Картина Фархади «Коммивояжёр» номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». На 69-ом Каннском кинофестивале фильм стал победителем сразу в двух номинациях: «Лучший сценарий» и «Лучший актёр» (Шахаб Хоссейни).

Асгар Фархади считается одним из самых известных и титулованных режиссёров Ирана. На его счету уже есть «Оскар» – за фильм 2011 года «Развод Надера и Симин».
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Иранского режиссёра Асгара Фархади не пускают за вторым «Оскаром» фотографии
Кадр из к/ф «Развод Надера и Симин»
Иранского режиссёра Асгара Фархади не пускают за вторым «Оскаром» фотографии
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