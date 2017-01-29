«Унесённые ветром» стал самым кассовым оскароносным фильмом

Фильм «Унесённые ветром»
возглавил список самых кассовых фильмов из тех, что были удостоены премии «Оскар»
в категории «Лучший фильм»
. Рейтинг опубликовал The Wall Street Journal.
При составлении рейтинга издание учитывало сборы от проката только на территории США. С учётом инфляции картина
режиссёра Виктора Флеминга
с Кларком Гейблом
и Вивьен Ли
в главных ролях принесла своим создателям 1,7
миллиарда долларов.
На втором месте оказался мюзикл «Звуки музыки» Роберта Уайза
, заработавший 1,23
миллиарда долларов. Третью позицию занимает картина Джеймса Кэмерона «Титаник»
— 1,17
миллиарда долларов.
На четвертой строчке — «Бен-Гур» Уильяма Уайлера
, собравший 848
миллионов долларов, на пятой — «Афера» Джорджа Роя Хилла
(771
миллион долларов).
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