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«Унесённые ветром» стал самым кассовым оскароносным фильмом

29 января
2017 год

Новости кино >>
29 января 2017
Фильм «Унесённые ветром» возглавил список самых кассовых фильмов из тех, что были удостоены премии «Оскар» в категории «Лучший фильм». Рейтинг опубликовал The Wall Street Journal.

«Унесённые ветром» стал самым кассовым оскароносным фильмом

При составлении рейтинга издание учитывало сборы от проката только на территории США. С учётом инфляции картина режиссёра Виктора Флеминга с Кларком Гейблом и Вивьен Ли в главных ролях принесла своим создателям 1,7 миллиарда долларов.

На втором месте оказался мюзикл «Звуки музыки» Роберта Уайза, заработавший 1,23 миллиарда долларов. Третью позицию занимает картина Джеймса Кэмерона «Титаник»1,17 миллиарда долларов.

На четвертой строчке — «Бен-Гур» Уильяма Уайлера, собравший 848 миллионов долларов, на пятой — «Афера» Джорджа Роя Хилла (771 миллион долларов).
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«Унесённые ветром» стал самым кассовым оскароносным фильмом фотографии
«Унесённые ветром» стал самым кассовым оскароносным фильмом фотографии
«Унесённые ветром» стал самым кассовым оскароносным фильмом фотографии
«Унесённые ветром» стал самым кассовым оскароносным фильмом фотографии
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