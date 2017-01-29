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Дата премьеры нового сезона «Игры престолов» просочилась в Интернет

29 января
2017 год

Новости кино >>
29 января 2017
Кинокаталог IMDb опубликовал список эпизодов и указал дату премьеры седьмого сезона сериала «Игра престолов». Информация впоследствии была удалена с сайта, сообщает The Independent.

Дата премьеры нового сезона «Игры престолов» просочилась в Интернет

Как отмечает издание, первая серия седьмого сезона выйдет на экраны 25 июня. Также стало известно, что он будет состоять из шести эпизодов.

Ранее сообщалось, что в продолжении сериала появится один из умерших персонажей, лорд Уолдер Фрей. В новой «Игре престолов» также снялся ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Он сыграл немого моряка на пиратском корабле «Тишина».

Съемки восьмого, заключительного сезона сериала начнутся в сентябре 2017 года.

«Игра престолов» – американский фэнтези-сериал по мотивам книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Он выходит в эфир с 2011 года на канале HBO.
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Дата премьеры нового сезона «Игры престолов» просочилась в Интернет фотографии
Дата премьеры нового сезона «Игры престолов» просочилась в Интернет фотографии
Дата премьеры нового сезона «Игры престолов» просочилась в Интернет фотографии
Дата премьеры нового сезона «Игры престолов» просочилась в Интернет фотографии
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