Дата премьеры нового сезона «Игры престолов» просочилась в Интернет

Кинокаталог IMDb
опубликовал список эпизодов и указал дату премьеры седьмого сезона сериала «Игра престолов»
. Информация впоследствии была удалена с сайта, сообщает The Independent.
Как отмечает издание, первая серия седьмого сезона выйдет на экраны 25 июня
. Также стало известно, что он будет состоять из шести эпизодов.
Ранее сообщалось, что в продолжении сериала
появится один из умерших персонажей, лорд Уолдер Фрей
. В новой «Игре престолов» также снялся ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор
. Он сыграл немого моряка на пиратском корабле «Тишина»
.
Съемки восьмого, заключительного сезона сериала начнутся в сентябре 2017
года.
«Игра престолов»
– американский фэнтези-сериал по мотивам книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени»
. Он выходит в эфир с 2011
года на канале HBO.
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