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Продюсер Майкл Бэй обанкротит США

29 января
2017 год

Новости кино >>
29 января 2017
Студия Universal приобрела права на сценарий фильма «Маленькая Америка» (Little America) — футуристическое приключенческое кино от продюсера Майкла Бэя и его компании Platinum Dunes, и скоро возьмётся за его экранизацию.

Продюсер Майкл Бэй обанкротит США

События картины разворачиваются в недалёком будущем: президент (страшно похожий на Трампа) обанкротил Америку, и страну пришлось отдать за долги... Китаю. Множество американцев вынуждено эмигриговать в Поднебесную в поисках заработка.

Сюжет строится вокруг бывшего сотрудника американской спецслужбы, которому китайский миллиардер поручает вернуться в Штаты, чтобы спасти его похищенную дочь.

В режиссёрское кресло сядет автор сценария, Роуэн Этейл. Создатели фильма утверждают, что «Маленькая Америка» будет отчасти напоминать культовый «Побег из Нью-Йорка». Стоит отметить, что студия Бэя уже снимала фильмы об экзотических вариантах будущего Соединённых Штатов. Так, в 2013 году зрителям был представлен триллер «Судная ночь».
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Продюсер Майкл Бэй обанкротит США фотографии
Продюсер Майкл Бэй обанкротит США фотографии
Кадр из к/ф «Побег из Нью-Йорка»
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   29.01.2017 - 21:13
Вполне реалистичный сценарий и одновременно вольная экранизация советского анекдота))) - Сколько будет стоит буханка хлеба в 2020 году? - 5 юаней читать далее>>
Всего сообщений: 1
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