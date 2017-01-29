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В рамках национального театрального фестиваля будет организована трансляция спектаклей для регионов.

Программу «Золотая Маска в кино» покажут в 60 городах России

Новости кино

Продюсер Майкл Бэй обанкротит США

И отдаст страну за долги китайцам. На студии Universal готовятся к съёмкам фильма «Маленькая Америка».