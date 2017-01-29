Продюсер Майкл Бэй обанкротит США

Студия Universal приобрела права на сценарий фильма «Маленькая Америка» (Little America)
— футуристическое приключенческое кино от продюсера Майкла Бэя
и его компании Platinum Dunes, и скоро возьмётся за его экранизацию.
События картины разворачиваются в недалёком будущем: президент (страшно похожий на Трампа) обанкротил Америку, и страну пришлось отдать за долги... Китаю. Множество американцев вынуждено эмигриговать в Поднебесную в поисках заработка.
Сюжет строится вокруг бывшего сотрудника американской спецслужбы, которому китайский миллиардер поручает вернуться в Штаты, чтобы спасти его похищенную дочь.
В режиссёрское кресло сядет автор сценария, Роуэн Этейл
. Создатели фильма утверждают, что «Маленькая Америка»
будет отчасти напоминать культовый «Побег из Нью-Йорка»
. Стоит отметить, что студия Бэя
уже снимала фильмы об экзотических вариантах будущего Соединённых Штатов. Так, в 2013
году зрителям был представлен триллер «Судная ночь»
.
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