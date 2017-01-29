С сиквелом «Годзиллы» творятся «очень странные дела»

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун
сыграет в сиквеле «Годзиллы»
под названием «Годзилла: Король монстров»
.
12
-летняя Браун
— первая приглашённая в постановку актриса. Для девочки, в свою очередь, съёмки в «Годзилле» будут первой работой в большом кино. Режиссёр проекта — Майкл Догерти
(«Крампус»
, «Кошелёк или жизнь»
).
Как сообщается, фильм станет частью расширенной монстровселенной киностудий Legendary и Warner Bros., куда также входят «Конг: Остров черепа»
( мировая премьера – 8 марта
этого года) и «Годзилла против Кинг-Конга»
(мировая премьера – 29 мая 2020
года). Сюжет сиквела пока не разглашается, известно лишь, что его создатели обещают зрителям ещё больше классических чудовищ.
В широком прокате «Годзилла: Король монстров»
окажется в марте 2019
года.
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