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С сиквелом «Годзиллы» творятся «очень странные дела»

29 января
2017 год

Новости кино >>
29 января 2017
Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сыграет в сиквеле «Годзиллы» под названием «Годзилла: Король монстров».

С сиквелом «Годзиллы» творятся «очень странные дела»

12-летняя Браун — первая приглашённая в постановку актриса. Для девочки, в свою очередь, съёмки в «Годзилле» будут первой работой в большом кино. Режиссёр проекта — Майкл Догерти («Крампус», «Кошелёк или жизнь»).

Как сообщается, фильм станет частью расширенной монстровселенной киностудий Legendary и Warner Bros., куда также входят «Конг: Остров черепа» ( мировая премьера – 8 марта этого года) и «Годзилла против Кинг-Конга» (мировая премьера – 29 мая 2020 года). Сюжет сиквела пока не разглашается, известно лишь, что его создатели обещают зрителям ещё больше классических чудовищ.

В широком прокате «Годзилла: Король монстров» окажется в марте 2019 года.
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«Годзилла»
фильмы
ГодзиллаКонг: Остров черепаКошелек или жизньКрампус

фотографии >>
Кадр из сериала «Очень странные дела»
С сиквелом «Годзиллы» творятся «очень странные дела» фотографии
С сиквелом «Годзиллы» творятся «очень странные дела» фотографии
С сиквелом «Годзиллы» творятся «очень странные дела» фотографии
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