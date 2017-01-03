«Изгой-один» обогнал третьего «Первого мстителя»

Фантастический блокбастер «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
занял второе место в списке самых кассовых фильмов 2016 года в североамериканском кинопрокате, заработав у себя дома свыше 420
миллионов долларов.
Тем самым, картина обогнала марвеловский кинокомикс «Первый мститель: Противостояние»
, финишировавший в своё время с $408
млн в кармане. На первом же месте всё также лидирует пиксаровский мультфильм «В поисках Дори»
, заработавший в домашнем прокате $486
млн.
Международная судьба спин-оффа «Звёздных войн»
тоже впечатляет, поскольку лента в третий раз подряд возглавила чарт. Заработанные за уик-энд $45,8
млн всего лишь на 3
% уступили результату недельной давности. Предпоследняя по графику премьера в Южной Корее принесла картине за первые 5 дней $5,6
млн в 858
кинозалах.
По прежним территориям средний размер падений составил всего лишь 13
%. Приросты сборов были зафиксированы в Австралии (+32
%), Франции (+6
%), Великобритании (+4
%) и Германии (+1
%). Официальные данные студии Disney по десяти самым кассовым странам: $64,3
млн в Великобритании, $34,4
млн в Германии, $29,8
млн во Франции, $27,8
млн в Австралии, $24,3
млн в Японии, $12,4
млн в Испании, $12,1
млн в Бразилии, $10,2
млн в Мексике, $9,7
млн в России и $9,2
млн в Италии. Всего по итогам третьего уик-энда в копилке блокбастера $350
млн международных сборов и $774,9
млн общемировых.
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