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«Изгой-один» обогнал третьего «Первого мстителя»

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Новости кино >>
3 января 2017
Фантастический блокбастер «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» занял второе место в списке самых кассовых фильмов 2016 года в североамериканском кинопрокате, заработав у себя дома свыше 420 миллионов долларов.

«Изгой-один» обогнал третьего «Первого мстителя»

Тем самым, картина обогнала марвеловский кинокомикс «Первый мститель: Противостояние», финишировавший в своё время с $408 млн в кармане. На первом же месте всё также лидирует пиксаровский мультфильм «В поисках Дори», заработавший в домашнем прокате $486 млн.

Международная судьба спин-оффа «Звёздных войн» тоже впечатляет, поскольку лента в третий раз подряд возглавила чарт. Заработанные за уик-энд $45,8 млн всего лишь на 3% уступили результату недельной давности. Предпоследняя по графику премьера в Южной Корее принесла картине за первые 5 дней $5,6 млн в 858 кинозалах.

По прежним территориям средний размер падений составил всего лишь 13%. Приросты сборов были зафиксированы в Австралии (+32%), Франции (+6%), Великобритании (+4%) и Германии (+1%). Официальные данные студии Disney по десяти самым кассовым странам: $64,3 млн в Великобритании, $34,4 млн в Германии, $29,8 млн во Франции, $27,8 млн в Австралии, $24,3 млн в Японии, $12,4 млн в Испании, $12,1 млн в Бразилии, $10,2 млн в Мексике, $9,7 млн в России и $9,2 млн в Италии. Всего по итогам третьего уик-энда в копилке блокбастера $350 млн международных сборов и $774,9 млн общемировых.
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«Изгой-один» обогнал третьего «Первого мстителя» фотографии
«Изгой-один» обогнал третьего «Первого мстителя» фотографии
«Изгой-один» обогнал третьего «Первого мстителя» фотографии
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