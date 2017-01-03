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Нил Патрик Харрис пугает детишек

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Новости кино >>
3 января 2017
В сети появилась порция свежих кадров из сериала Netflix «Лемони Сникет: 33 несчастья» – адаптации знаменитой книжной серии Дэниэла Хэндлера.

Нил Патрик Харрис пугает детишек

В образе графа Олафа предстанет на сей раз Нил Патрик Харрис.

Сюжет цикла повествует о приключениях сирот Вайолет (Малина Вайссман), Клауса (Луис Хайнс) и Санни, которые пытаются узнать правду по поводу смерти своих родителей, попутно спасаясь от козней алчного графа Олафа. Также в телеадаптации появится сам рассказчик – Лемони Сникет – в исполнении Патрика Уорбертона.

Исполнительным продюсером 8-серийного проекта, чья премьера состоится на Netflix 13 января, числится Барри Зонненфельд.
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Нил Патрик Харрис пугает детишек фотографии
Нил Патрик Харрис пугает детишек фотографии
Нил Патрик Харрис пугает детишек фотографии
Нил Патрик Харрис пугает детишек фотографии
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