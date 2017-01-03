Нил Патрик Харрис пугает детишек

В сети появилась порция свежих кадров из сериала Netflix «Лемони Сникет: 33 несчастья»
– адаптации знаменитой книжной серии Дэниэла Хэндлера
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В образе графа Олафа предстанет на сей раз Нил Патрик Харрис
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Сюжет цикла повествует о приключениях сирот Вайолет (Малина Вайссман
), Клауса (Луис Хайнс
) и Санни, которые пытаются узнать правду по поводу смерти своих родителей, попутно спасаясь от козней алчного графа Олафа. Также в телеадаптации появится сам рассказчик – Лемони Сникет – в исполнении Патрика Уорбертона
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Исполнительным продюсером 8
-серийного проекта, чья премьера состоится на Netflix 13 января
, числится Барри Зонненфельд
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