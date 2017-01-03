Доктор Стрэндж встретится с Тором

Бенедикт Камбербэтч
официально вернётся к роли Доктора Стрэнджа
в картине Таики Вайтити «Тор 3: Рагнарёк»
.
Лента будет связана с сюжетом «Планеты Халка»
, поэтому действие развернётся на отдалённой планете Сакаар, где развернутся нешуточные гладиаторские бои с участием Тора (Крис Хемсворт
) и Халка (Марк Руффало
) под командованием Грандмастера (Джефф Голдблюм
).
В третьем «Торе»
также будут задействованы Карл Урбан
, Тесса Томпсон
(Валькирия), Кейт Бланшетт
(Хела) и Сэм Нилл
, чья камео-роль тщательно скрывается.
«Тор 3: Рагнарёк»
выйдет в мировой прокат 3 ноября
.
обсуждение >>