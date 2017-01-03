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Доктор Стрэндж встретится с Тором

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Новости кино >>
3 января 2017
Бенедикт Камбербэтч официально вернётся к роли Доктора Стрэнджа в картине Таики Вайтити «Тор 3: Рагнарёк».

Доктор Стрэндж встретится с Тором

Лента будет связана с сюжетом «Планеты Халка», поэтому действие развернётся на отдалённой планете Сакаар, где развернутся нешуточные гладиаторские бои с участием Тора (Крис Хемсворт) и Халка (Марк Руффало) под командованием Грандмастера (Джефф Голдблюм).

В третьем «Торе» также будут задействованы Карл Урбан, Тесса Томпсон (Валькирия), Кейт Бланшетт (Хела) и Сэм Нилл, чья камео-роль тщательно скрывается.

«Тор 3: Рагнарёк» выйдет в мировой прокат 3 ноября.
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