«Ла-Ла Ленд», «Лев» и «По соображениям совести» привезли домой много призов

Триумфом картин «Ла-Ла Ленд»
, «Лев»
и «По соображениям совести»
завершился 21-й международный кинофестиваль голливудского кино на острове Капри
, проходивший с 27 декабря
по 2 января
.
Наибольшее количество наград – 6
- получила лента «Ла-Ла Ленд». В активе мюзикла Дэмиена Шазелла
оказались призы за лучший фильм, лучшей актрисе (Эмма Стоун
), лучший актёрский ансамбль, лучшую операторскую работу, лучшую музыку и лучшую песню.
На одну награду меньше досталось «Льву»
. Основанная на реальной истории картина взяла призы лучшему актёру второго плана (Дев Пател
), лучшей актрисе второго плана (Николь Кидман
) и за лучший адаптированный сценарий. Также «Лев» получил специальную гуманитарную награду и награду мира за песню Never Give Up
. В пяти категориях победила и военная драма «По соображениям совести». Копродукция Австралии и США удостоилась наград лучшему режиссёру (Мел Гибсон
), лучшему продюсеру (Билл Мекэник
), лучшему актёру (Эндрю Гарфилд
), за лучшую драму и за лучший монтаж.
Лучшей комедией фестиваля стала британская лента «Флоренс Фостер Дженкинс»
, отмеченная также наградой за европейского режиссёра года (Стивен Фрирз
), а лучшим мультфильмом - «Моана»
. Среди европейских фильмов была отмечена картина «Море в огне»
, победившая также в документальном конкурсе, а «Тони Эрдманн»
признан лучшим фильмом на иностранном языке. «Медичи: Повелители Флоренции»
отметили наградой среди телесериалов.
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