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«Ла-Ла Ленд», «Лев» и «По соображениям совести» привезли домой много призов

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Новости кино >>
3 января 2017
Триумфом картин «Ла-Ла Ленд», «Лев» и «По соображениям совести» завершился 21-й международный кинофестиваль голливудского кино на острове Капри, проходивший с 27 декабря по 2 января.

«Ла-Ла Ленд»

Наибольшее количество наград – 6 - получила лента «Ла-Ла Ленд». В активе мюзикла Дэмиена Шазелла оказались призы за лучший фильм, лучшей актрисе (Эмма Стоун), лучший актёрский ансамбль, лучшую операторскую работу, лучшую музыку и лучшую песню.

На одну награду меньше досталось «Льву». Основанная на реальной истории картина взяла призы лучшему актёру второго плана (Дев Пател), лучшей актрисе второго плана (Николь Кидман) и за лучший адаптированный сценарий. Также «Лев» получил специальную гуманитарную награду и награду мира за песню Never Give Up. В пяти категориях победила и военная драма «По соображениям совести». Копродукция Австралии и США удостоилась наград лучшему режиссёру (Мел Гибсон), лучшему продюсеру (Билл Мекэник), лучшему актёру (Эндрю Гарфилд), за лучшую драму и за лучший монтаж.

Лучшей комедией фестиваля стала британская лента «Флоренс Фостер Дженкинс», отмеченная также наградой за европейского режиссёра года (Стивен Фрирз), а лучшим мультфильмом - «Моана». Среди европейских фильмов была отмечена картина «Море в огне», победившая также в документальном конкурсе, а «Тони Эрдманн» признан лучшим фильмом на иностранном языке. «Медичи: Повелители Флоренции» отметили наградой среди телесериалов.
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персоны
Эндрю ГарфилдМэл ГибсонНиколь КидманДев ПателЭмма СтоунСтивен ФрирзДэмиен Шазелл
фильмы
Ла-Ла ЛендЛевМоанаМоре в огнеПо соображениям совестиТони ЭрдманнФлоренс Фостер Дженкинс

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«Ла-Ла Ленд», «Лев» и «По соображениям совести» привезли домой много призов фотографии
«Ла-Ла Ленд», «Лев» и «По соображениям совести» привезли домой много призов фотографии
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«По соображениям совести»
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