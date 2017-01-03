Мэттью Макконахи разбогател

Опубликованы свежие кадры из картины Стивена Гэгана «Золото»
с Мэттью Макконахи
в образе разорившегося бизнесмена, который отправляется на поиски пропавшего золота.
В фильме пойдёт рассказ о скандале 1993 года, связанном с корпорацией Bre-X Mineral, когда в джунглях Индонезии было найдено большое количество золота. Кенни Уэллс ‒ невезучий полуаферист, бесконечно влюблённый в золото, решает, что больше так он жить не может и отправляется на поиски благородного металла. Прихватив с собой такого же невезучего геолога Майкла Акосту, он приезжает в Индонезию, где разворачивает лагерь старателей. Несмотря на видимые неудачи и крайне малую вероятность успеха, парочка всё же натыкается на золотоносную жилу. Позднее становится известно, что примерная сумма залежей золота составляет несколько миллиардов долларов. Дела Уэллса начинают стремительно идти в гору, у него теперь свой собственный бизнес. Но всё не так просто, как кажется: вместе с находкой эти ребята нашли кучу приключений на свою голову.
Вместе с Макконахи
в ленте снялись Эдгар Рамирез
, Брайс Даллас Ховард
, Тоби Кеббелл
, Рэйчел Тэйлор
, Кори Столл
, Брюс Гринвуд
, Джошуа Харто
, Лора Мартинес-Каннингем
, Кристен Рейкс
и другие актёры. Продюсерами числятся Боб
и Харви Вайнштейны
, а сценарий написали Патрик Массетт
и Джон Зинман
.
«Золото»
выйдет в российский прокат 2 марта
.
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