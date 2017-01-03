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Мэттью Макконахи разбогател

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Новости кино >>
3 января 2017
Опубликованы свежие кадры из картины Стивена Гэгана «Золото» с Мэттью Макконахи в образе разорившегося бизнесмена, который отправляется на поиски пропавшего золота.

Мэттью Макконахи разбогател

В фильме пойдёт рассказ о скандале 1993 года, связанном с корпорацией Bre-X Mineral, когда в джунглях Индонезии было найдено большое количество золота. Кенни Уэллс ‒ невезучий полуаферист, бесконечно влюблённый в золото, решает, что больше так он жить не может и отправляется на поиски благородного металла. Прихватив с собой такого же невезучего геолога Майкла Акосту, он приезжает в Индонезию, где разворачивает лагерь старателей. Несмотря на видимые неудачи и крайне малую вероятность успеха, парочка всё же натыкается на золотоносную жилу. Позднее становится известно, что примерная сумма залежей золота составляет несколько миллиардов долларов. Дела Уэллса начинают стремительно идти в гору, у него теперь свой собственный бизнес. Но всё не так просто, как кажется: вместе с находкой эти ребята нашли кучу приключений на свою голову.

Вместе с Макконахи в ленте снялись Эдгар Рамирез, Брайс Даллас Ховард, Тоби Кеббелл, Рэйчел Тэйлор, Кори Столл, Брюс Гринвуд, Джошуа Харто, Лора Мартинес-Каннингем, Кристен Рейкс и другие актёры. Продюсерами числятся Боб и Харви Вайнштейны, а сценарий написали Патрик Массетт и Джон Зинман.

«Золото» выйдет в российский прокат 2 марта.
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Мэттью Макконахи разбогател фотографии
Мэттью Макконахи разбогател фотографии
Мэттью Макконахи разбогател фотографии
Мэттью Макконахи разбогател фотографии
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