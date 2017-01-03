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«Шерлока» предпочли королеве Елизавете

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3 января 2017
Первый эпизод четвёртого сезона «Шерлока» оказался одной из самых популярных телепрограмм в Великобритании.

«Шерлока» предпочли королеве Елизавете

1 января новую серию под названием «Шесть Тэтчер» посмотрело 8,1 млн человек, что составило чуть менее трети (32,8%) зрительской аудитории. По этому показателю сериалу удалось обойти даже ежегодное рождественское обращение королевы Елизаветы (7,7 млн зрителей).

Впрочем, собственный рекорд «Шерлоку» не удалось превзойти. К примеру, в сравнении с прошлогодним стартом праздничного спецэпизода «Безобразная невеста» нынешний результат на 300 тысяч человек меньше, а старт третьего сезона в 2014 году собрал у экранов на 1,1 млн зрителей больше — серия «Пустой катафалк» до сих пор остаётся самым высокорейтинговым эпизодом детективного шоу.

Сценарий первой серии четвёртого сезона написали бессменные авторы «Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моффат, а поставила эпизод Рэйчел Талалэй.
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