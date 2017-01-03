«Шерлока» предпочли королеве Елизавете

Первый эпизод четвёртого сезона «Шерлока»
оказался одной из самых популярных телепрограмм в Великобритании.
1 января
новую серию под названием «Шесть Тэтчер»
посмотрело 8,1
млн человек, что составило чуть менее трети (32
,8%) зрительской аудитории. По этому показателю сериалу удалось обойти даже ежегодное рождественское обращение королевы Елизаветы
(7,7
млн зрителей).
Впрочем, собственный рекорд «Шерлоку»
не удалось превзойти. К примеру, в сравнении с прошлогодним стартом праздничного спецэпизода «Безобразная невеста»
нынешний результат на 300
тысяч человек меньше, а старт третьего сезона в 2014 году собрал у экранов на 1,1
млн зрителей больше — серия «Пустой катафалк»
до сих пор остаётся самым высокорейтинговым эпизодом детективного шоу.
Сценарий первой серии четвёртого сезона написали бессменные авторы «Шерлока» Марк Гэтисс
и Стивен Моффат
, а поставила эпизод Рэйчел Талалэй
.
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