Итан Хоук и Нуми Рапас испытают на себе «стокгольмский синдром»

Режиссёр Роберт Будро
снимет картину «Стокгольм»
по мотивам реальных событий – знаменитой попытки ограбления банка в Швеции, давшей жизнь термину «стокгольмский синдром». На главные роли утверждены Итан Хоук
и Нуми Рапас
.
В августе 1973
года беглый преступник Ян-Эрик Ульссон
в одиночку захватил один из банков Стокгольма, взяв в заложники четырёх сотрудников учреждения. Через несколько дней Ульссон был обезврежен, однако освобождённые пленники неожиданно для всех бурно вступились за захватчика и его предполагаемого сообщника, осудив действия полиции.
Эта история привела к возникновению в психологии термина «стокгольмский синдром», описывающего необычное поведение жертвы, которая сочувствует захватчику, отождествляет себя с ним и оправдывает его мотивы.
Ранее Хоук
снимался у Будро
в биографической драме «Рождённый для грусти»
. Съёмки «Стокгольма»
должны начаться в апреле, дата выхода в широкий прокат пока не называется.
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