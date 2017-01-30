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Итан Хоук и Нуми Рапас испытают на себе «стокгольмский синдром»

30 января
2017 год

Новости кино >>
30 января 2017
Режиссёр Роберт Будро снимет картину «Стокгольм» по мотивам реальных событий – знаменитой попытки ограбления банка в Швеции, давшей жизнь термину «стокгольмский синдром». На главные роли утверждены Итан Хоук и Нуми Рапас.

Итан Хоук и Нуми Рапас испытают на себе «стокгольмский синдром»

В августе 1973 года беглый преступник Ян-Эрик Ульссон в одиночку захватил один из банков Стокгольма, взяв в заложники четырёх сотрудников учреждения. Через несколько дней Ульссон был обезврежен, однако освобождённые пленники неожиданно для всех бурно вступились за захватчика и его предполагаемого сообщника, осудив действия полиции.

Эта история привела к возникновению в психологии термина «стокгольмский синдром», описывающего необычное поведение жертвы, которая сочувствует захватчику, отождествляет себя с ним и оправдывает его мотивы.

Ранее Хоук снимался у Будро в биографической драме «Рождённый для грусти». Съёмки «Стокгольма» должны начаться в апреле, дата выхода в широкий прокат пока не называется.
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Итан Хоук и Нуми Рапас испытают на себе «стокгольмский синдром» фотографии
Итан Хоук и Нуми Рапас испытают на себе «стокгольмский синдром» фотографии
Итан Хоук и Нуми Рапас испытают на себе «стокгольмский синдром» фотографии
Итан Хоук и Нуми Рапас испытают на себе «стокгольмский синдром» фотографии
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