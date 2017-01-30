ревью

Новости кино «Сандэнс-2017» подвёл итоги Лучшим американским драматическим фильмом признана лента «В этом мире я больше не чувствую себя как дома», а иностранным - «Происшествие в отеле "Хилтон" на Ниле».

Фестивальная колонка Более странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance Как появился, чем пригодился и почему до сих пор важен главный фестиваль американского независимого

Новости кино Итан Хоук и Нуми Рапас испытают на себе «стокгольмский синдром» Режиссёр Роберт Будро снимет фильм о знаменитой попытке ограбления банка в Швеции, после которой в психологии появился новый термин.

Новости театра Сельские театры и клубы в 2017 году получат в общей сложности около миллиарда рублей Дмитрий Медведев от лица правительства пообещал финансовую поддержку учреждениям культуры в небольших населённых пунктах.

Новости театра Программу «Золотая Маска в кино» покажут в 60 городах России В рамках национального театрального фестиваля будет организована трансляция спектаклей для регионов.

Фестивальная колонка «Золотой орёл»-2017: Лауреаты и номинанты Итоги 15-й премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России

Обзор сериалов Самые ожидаемые экранизации 2017-ого. Часть первая: сериалы Новые телепроекты, снятые по литературным произведениям