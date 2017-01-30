«Сандэнс-2017» подвёл итоги

29 января
в США завершил свою работу фестиваль независимого кино «Сандэнс»
, объявив под занавес имена победителей.
Награда Большого жюри в категории «Лучший американский драматический фильм»
досталась дебютной работе Мэйкона Блэра «В этом мире я больше не чувствую себя как дома»
(I Don’t Feel At Home In This World Anymore). В иностранном конкурсе игрового кино победу одержала лента Тарика Салеха «Происшествие в отеле "Хилтон" на Ниле»
(The Nile Hilton Incident).
Среди документальных работ лучшим американским фильмом признана «Дина»
(Dina) Дэна Сиклеса
и Антонио Сантини
, а лучшим иностранным проектом – лента о войне в Сирии «Последние люди в Алеппо»
. Кроме того, неигровой «Икар» Брайана Фогеля
, посвящённый экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову
, ставшем причиной допингового скандала вокруг сборной России, получил приз фестиваля имени Оруэлла
.
Всего на «Сандэнсе»
в этом году можно было посмотреть 119
полнометражных лент и 68
короткометражных работ.
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