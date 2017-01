«Сандэнс-2017» подвёл итоги

в США завершил свою работу фестиваль независимого кино «Сандэнс» , объявив под занавес имена победителей.Награда Большого жюри в категориидосталась дебютной работе(I Don’t Feel At Home In This World Anymore). В иностранном конкурсе игрового кино победу одержала лента(The Nile Hilton Incident).Среди документальных работ лучшим американским фильмом признана(Dina), а лучшим иностранным проектом – лента о войне в Сирии. Кроме того, неигровой, посвящённый экс-главе московской антидопинговой лаборатории, ставшем причиной допингового скандала вокруг сборной России, получилВсего на «Сандэнсе» в этом году можно было посмотретьполнометражных лент икороткометражных работ.