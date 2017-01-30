Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Сандэнс-2017» подвёл итоги

30 января
2017 год

Новости кино >>
30 января 2017
29 января в США завершил свою работу фестиваль независимого кино «Сандэнс», объявив под занавес имена победителей.



Награда Большого жюри в категории «Лучший американский драматический фильм» досталась дебютной работе Мэйкона Блэра «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» (I Don’t Feel At Home In This World Anymore). В иностранном конкурсе игрового кино победу одержала лента Тарика Салеха «Происшествие в отеле "Хилтон" на Ниле» (The Nile Hilton Incident).

Среди документальных работ лучшим американским фильмом признана «Дина» (Dina) Дэна Сиклеса и Антонио Сантини, а лучшим иностранным проектом – лента о войне в Сирии «Последние люди в Алеппо». Кроме того, неигровой «Икар» Брайана Фогеля, посвящённый экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, ставшем причиной допингового скандала вокруг сборной России, получил приз фестиваля имени Оруэлла.

Всего на «Сандэнсе» в этом году можно было посмотреть 119 полнометражных лент и 68 короткометражных работ.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Сандэнс-2017» приступает к работе
Более странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance

фотографии >>
«В этом мире я больше не чувствую себя как дома»
«Происшествие в отеле "Хилтон" на Ниле»
«Дина»
«Последние люди в Алеппо»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.
Иветта Капралова
28 января ушла из жизни Иветта Капралова.
Эммануэль Рива
27 января ушла из жизни актриса Эммануэль Рива.
Джон Хёрт
27 января ушёл из жизни актёр Джон Хёрт.
Анатолий Новиков
26 января ушёл из жизни театральный деятель Анатолий Новиков.

День рождения >>

Шарунас Банявичюс
Юрий Волков
Ольга Герасимова (II)
Ирина Гордина
Вадим Жук
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Хайди Брюль
Дороти Малоун
Цветана Манева
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Автобан
боевик, триллер
Великобритания, Германия, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Голос монстра
драма, фэнтези
Испания, США, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Коммивояжёр
драма, экранизация
Иран, Франция, 2016
Пазманский дьявол
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
Сафари
фильм о животных
Австрия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью

«Сандэнс-2017» подвёл итоги
Новости кино

«Сандэнс-2017» подвёл итоги

Лучшим американским драматическим фильмом признана лента «В этом мире я больше не чувствую себя как дома», а иностранным - «Происшествие в отеле "Хилтон" на Ниле».