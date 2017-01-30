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Юбилей Ванессы Редгрейв

30 января
2017 год

Новости кино >>
30 января 2017
Сегодня, 30 января, своё 80-летие отмечает Ванесса Редгрейв.

Юбилей Ванессы Редгрейв

Выдающаяся британская актриса театра и кино родилась в Лондоне 30 января 1937 года в семье известного английского актёра Майкла Редгрейва. Вместе с братом Корином и сестрой Линн она пошла по стопам отца. Сначала училась в Лондонской балетной школе, а затем окончила Центральную школу дикции и драмы в Кенсингтоне. С 1957-го - на сцене театра в Стретфорд-на-Эйвоне, а с 1961-го - в лондонских театрах.

В кино дебютировала в 1958 году, сыграв вместе с отцом в картине Брайана Десмонда Херста «Под маской», а уже через 8 лет получила свою первую премию Каннского кинофестиваля за роль в фильме Карела Рейша «Морган: подходящий случай для терапии». Всего на счету актрисы более 130 ролей, включая озвучание мультфильмов и работу на телевидении. В частности, она сыграла в картинах «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, «Айседора» Карела Рейша (очередная премия МКФ в Канне), «Джулия» («Оскар» за главную роль) и «Человек на все времена» Фреда Циннемана, «Камелот» Джошуа Логана, «Атака лёгкой кавалерии» и «Моряк с Гибралтара» Тони Ричардсона, «Убийство в Восточном экспрессе» и «Чайка» Сидни Люмета, «О, что за чудесная война» Ричарда Аттенборо, «Тихое местечко за городом» Элио Петри, «Дьяволы» Кена Рассела, «Мария - королева Шотландии» Чарльза Джэрротта, «Семипроцентный раствор» Херберта Росса, «Агата» Майкла Эптида, «Янки» Джона Шлезингера, «Белая графиня», «Бостонцы» и «Усадьба Хауардс-Энд» Джеймса Айвори, «Навострите уши» Стивена Фрирза, «Воробей» Франко Дзеффирелли, «Дом духов» Билле Аугуста, «Миссия невыполнима» Брайана Де Пальмы, «Уайльд» Брайана Гилберта, «Столкновение с бездной» Мими Ледер, «Прерванная жизнь» Джеймса Мэнгоулда, «Черчилль» Ричарда Лонкрэйна, «Искупление» Джо Райта, «Скрижали судьбы» Джима Шеридана и многих других.

Была замужем за британским кинорежиссёром Тони Ричардсоном, их дочери - актрисы Джоэли и Наташа Ричардсон. С 1967-го по 1972-й работала с Франко Неро, в декабре 2006 года они поженились. У них есть сын, Карло Габриэль Неро, родившийся в 1969 году.
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