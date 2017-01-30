Юбилей Ванессы Редгрейв

Сегодня, 30 января
, своё 80
-летие отмечает Ванесса Редгрейв
.
Выдающаяся британская актриса театра и кино родилась в Лондоне 30 января 1937
года в семье известного английского актёра Майкла Редгрейва
. Вместе с братом Корином
и сестрой Линн
она пошла по стопам отца. Сначала училась в Лондонской балетной школе, а затем окончила Центральную школу дикции и драмы в Кенсингтоне. С 1957-го - на сцене театра в Стретфорд-на-Эйвоне, а с 1961-го - в лондонских театрах.
В кино дебютировала в 1958 году, сыграв вместе с отцом в картине Брайана Десмонда Херста «Под маской»
, а уже через 8 лет получила свою первую премию Каннского кинофестиваля за роль в фильме Карела Рейша «Морган: подходящий случай для терапии»
. Всего на счету актрисы более 130
ролей, включая озвучание мультфильмов и работу на телевидении. В частности, она сыграла в картинах «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони
, «Айседора» Карела Рейша
(очередная премия МКФ в Канне), «Джулия»
(«Оскар» за главную роль) и «Человек на все времена» Фреда Циннемана
, «Камелот» Джошуа Логана
, «Атака лёгкой кавалерии»
и «Моряк с Гибралтара» Тони Ричардсона
, «Убийство в Восточном экспрессе»
и «Чайка» Сидни Люмета
, «О, что за чудесная война» Ричарда Аттенборо
, «Тихое местечко за городом» Элио Петри
, «Дьяволы» Кена Рассела
, «Мария - королева Шотландии» Чарльза Джэрротта
, «Семипроцентный раствор» Херберта Росса
, «Агата» Майкла Эптида
, «Янки» Джона Шлезингера
, «Белая графиня»
, «Бостонцы»
и «Усадьба Хауардс-Энд» Джеймса Айвори
, «Навострите уши» Стивена Фрирза
, «Воробей» Франко Дзеффирелли
, «Дом духов» Билле Аугуста
, «Миссия невыполнима» Брайана Де Пальмы
, «Уайльд» Брайана Гилберта
, «Столкновение с бездной» Мими Ледер
, «Прерванная жизнь» Джеймса Мэнгоулда
, «Черчилль» Ричарда Лонкрэйна
, «Искупление» Джо Райта
, «Скрижали судьбы» Джима Шеридана
и многих других.
Была замужем за британским кинорежиссёром Тони Ричардсоном
, их дочери - актрисы Джоэли
и Наташа Ричардсон
. С 1967-го по 1972-й работала с Франко Неро, в декабре 2006 года они поженились. У них есть сын, Карло Габриэль Неро
, родившийся в 1969 году.
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