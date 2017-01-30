Евгений Шелякин снимет трагикомедию о пенсионере

Начались кастинг и поиск локаций для фильма «Сенафон»
производства кинокомпании «2Д Целлулоид».
Василий Соловьёв, продюсер: «Там главный герой — пенсионер. Но это история не только и не столько о старости. Благодаря великолепному сценарию Константина Чармадова, в ней переплетены и взаимоотношения отцов и детей, и потрясающий геополитический и исторический подтексты, и экзотика дальних путешествий, и классический бадди-муви
(фильм о дружбе двух на первый взгляд несовместимых людей)».
Режиссёром назначен Евгений Шелякин
, ответственный за создание картин «Ч/Б»
и «Пятница»
. Поддержка Министерства культуры РФ фильму будет обеспечена.
Следует отметить, что сценарий ленты, написанный Чармадовым,
участвовал в V питчинге дебютантов.
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