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«Защитники» столкнулись с Сигурни Уивер

30 января
2017 год

Новости кино >>
30 января 2017
В Сеть просочились свежие фото со съёмок марвеловского сериала «Защитники».

«Защитники» столкнулись с Сигурни Уивер

Проект представляет собой кроссовер четырёх телешоу по комиксам Марвел, в котором Сигурни Уивер досталась роль главной злодейки.

В «Защитниках» нам покажут объединение четырёх супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), каждому из которых канал Netflix посвятил по отдельному сериалу.

Релиз нового шоу назначен на это лето.
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