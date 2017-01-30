«Защитники» столкнулись с Сигурни Уивер

В Сеть просочились свежие фото со съёмок марвеловского сериала «Защитники»
.
Проект представляет собой кроссовер четырёх телешоу по комиксам Марвел, в котором Сигурни Уивер
досталась роль главной злодейки.
В «Защитниках»
нам покажут объединение четырёх супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс
), Джессики Джонс (Кристен Риттер
), Люка Кейджа (Майк Колтер
) и Железного Кулака (Финн Джонс
), каждому из которых канал Netflix посвятил по отдельному сериалу.
Релиз нового шоу назначен на это лето.
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