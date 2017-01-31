Юбилей Филипа Гласса

ревью

Кирилл Кяро принюхался в третий раз

Слушатели впервые на русском языке насладятся композициями из популярного мюзикла.

Вышел альбом с песнями из «Золушки»

Еще одна иранская драма про семейные отношения, номинированная на Оскар

Фестивальная колонка

Более странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance

Как появился, чем пригодился и почему до сих пор важен главный фестиваль американского независимого