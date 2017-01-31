Юбилей Филипа Гласса

Сегодня, 31 января
, исполнилось 80
лет знаменитому композитору Филипу Глассу
, автору музыки к трилогии Годфри Реджио «Койяанискаци»
, «Повакаци»
и «Накойкаци»
.
Филип Гласс
родился 31 января 1937
года в еврейской семье, проживающей в Балтиморе. Его родители были детьми иммигрантов из Российской империи (ныне Литва). Отец владел магазином грампластинок. В молодости Гласс сотрудничал с индийским композитором Рави Шанкаром,
который стал его учителем и повлиял на всё дальнейшее творчество. В 1968 году основал группу Philip Glass Ensemble
, для которой он по сей день пишет музыку и в которой играет на клавишных инструментах.
Помимо трилогии Годфри Реджио
, прославившей композитора в 1983 году, Гласс
написал оперу «Эйнштейн на пляже»
и музыку к более чем к 50
-ти фильмам, среди которых такие как «Кундун»
, «Шоу Трумана»
, «Часы»
, «Кэндимен»
, «Иллюзионист»
и другие. Его композиции звучат в картинах Андрея Звягинцева «Елена»
и «Левиафан»
, играх Grand Theft Auto IV
и Chime
, сериале «Клиника»
и кинокомиксе «Хранители»
. Автор музыки для церемонии открытия Олимпийских игр 1984
года в Лос-Анджелесе.
В 2007 году вышла документальная лента о жизни и творчестве Филипа Гласса
в постановке Скотта Хикса «Гласс: Портрет Филипа в двенадцати частях»
.
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