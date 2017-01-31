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Юбилей Филипа Гласса

31 января
2017 год

Новости кино >>
31 января 2017
Сегодня, 31 января, исполнилось 80 лет знаменитому композитору Филипу Глассу, автору музыки к трилогии Годфри Реджио «Койяанискаци», «Повакаци» и «Накойкаци».

Юбилей Филипа Гласса

Филип Гласс родился 31 января 1937 года в еврейской семье, проживающей в Балтиморе. Его родители были детьми иммигрантов из Российской империи (ныне Литва). Отец владел магазином грампластинок. В молодости Гласс сотрудничал с индийским композитором Рави Шанкаром, который стал его учителем и повлиял на всё дальнейшее творчество. В 1968 году основал группу Philip Glass Ensemble, для которой он по сей день пишет музыку и в которой играет на клавишных инструментах.

Помимо трилогии Годфри Реджио, прославившей композитора в 1983 году, Гласс написал оперу «Эйнштейн на пляже» и музыку к более чем к 50-ти фильмам, среди которых такие как «Кундун», «Шоу Трумана», «Часы», «Кэндимен», «Иллюзионист» и другие. Его композиции звучат в картинах Андрея Звягинцева «Елена» и «Левиафан», играх Grand Theft Auto IV и Chime, сериале «Клиника» и кинокомиксе «Хранители». Автор музыки для церемонии открытия Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.

В 2007 году вышла документальная лента о жизни и творчестве Филипа Гласса в постановке Скотта Хикса «Гласс: Портрет Филипа в двенадцати частях».
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