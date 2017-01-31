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«Свяжи меня!»: Педро Альмодовар назначен председателем жюри Каннского кинофестиваля

31 января
2017 год

Новости кино >>
31 января 2017
67-летний испанский режиссёр, продюсер, сценарист и писатель Педро Альмодовар возглавит в этом году жюри Каннского кинофестиваля, который пройдёт с 17 по 28 мая. Он станет первым испанцем, которому выпала честь стать председателем жюри этого самого престижного биеннале.

«Свяжи меня!»: Педро Альмодовар назначен председателем жюри Каннского кинофестиваля

Педро Альмодовар: «Я очень счастлив отметить 70-летие Каннского фестиваля на этом почётном посту. Я признателен, польщён и взволнован. Быть председателем жюри - это очень большая ответственность, и я надеюсь быть на высоте. Я могу заверить вас в том, что посвящу всего себя этому делу, которое одновременно является и удовольствием, и большой честью».

Тьерри Фремо, художественный директор Каннского фестиваля: «Каннский кинофестиваль с большой радостью принимает Педро Альмодовара в качестве председателя жюри, потому что это высоко талантливый кинодеятель и замечательный человек, влюблённый в кинематограф. Его очень любит публика, и нам немедленно стали поступать восторженные отклики на его назначение.
В этом году у фестиваля круглая дата - его семидесятый выпуск. Но мы будем не только праздновать свой юбилей, а прежде всего - общую любовь к кинематографу. В этой связи выбор в качестве председателя Педро Альмодовара не случаен - он указывает на универсальность кино, потому что это фигура хорошо известная и популярная как в Испании и Европе, так и в Латинской Америке, других регионах. И во многом это связано с тематикой его кинолент».

По словам Фремо, ему было непросто уговорить Альмодовара, удостоенного двух наград МКФ в Канне: «Всегда, когда тому или иному кинодеятелю предлагается возглавить жюри, они колеблются, размышляют над тем, имеют ли они моральное право выносить столь важные решения относительно фильмов других авторов, своих собратьев по киномиру. Но в конечном счёте Педро Альмодовар согласился, потому что он прекрасно разбирается в кино, знаком с очень многими режиссёрами и актёрами. В общем, он прекрасно подходит на роль председателя жюри».
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«Свяжи меня!»: Педро Альмодовар назначен председателем жюри Каннского кинофестиваля фотографии
«Свяжи меня!»: Педро Альмодовар назначен председателем жюри Каннского кинофестиваля фотографии
«Свяжи меня!»: Педро Альмодовар назначен председателем жюри Каннского кинофестиваля фотографии
«Свяжи меня!»: Педро Альмодовар назначен председателем жюри Каннского кинофестиваля фотографии
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№ 1
Людмила Ф. (Днепропетровск)   31.01.2017 - 15:11
Ура-а-а-а! Здорово! Все верно. Это замечательно и великолепно, что такой мастер, знаток и потрясающий режиссёр возглавит жюри. Пусть рождаются новые имена, пусть появляются такие художники и мастера,... читать далее>>
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