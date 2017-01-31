«Свяжи меня!»: Педро Альмодовар назначен председателем жюри Каннского кинофестиваля

ревью

Съёмки новой киноадаптации игры Tomb Raider начались на прошлой неделе в Южной Африке.

Опубликован первый официальный кадр из картины «Восемь подруг Оушена».

Сандра Буллок, Кейт Бланшетт и Сара Полсон прокатились в вагоне метро

Кирилл Кяро принюхался в третий раз

Еще одна иранская драма про семейные отношения, номинированная на Оскар

Фестивальная колонка

Более странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance

Как появился, чем пригодился и почему до сих пор важен главный фестиваль американского независимого