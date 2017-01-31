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Кирилл Кяро принюхался в третий раз

31 января
2017 год

Новости кино >>
31 января 2017
Завершились съёмки третьего сезона популярного сериала «Нюхач», в котором одну из главных ролей воплотит настоящая кинолегенда, человек-эпоха, чьё имя пока держится в секрете. Было отснято 8 новых эпизодов за 6 месяцев работы нон-стоп и 81 съёмочную смену. Команда состояла из более 80 человек, на строительство декораций в павильоне ушло 55 дней, а на площадке находилось более 140 актеров массовых сцен. Кроме того, всем запомнились командировка в Таллин и семидневная фотоохота на оленей. Премьера третьего сезона состоится уже этой осенью.

Кирилл Кяро принюхался в третий раз

Кирилл Кяро: «Вторым открытием третьего сезона (прим. каким было первое - интрига) для меня стали съёмки в Таллине. Это была одна из главных «заманух». - Когда я летел на съёмку, ребята уже были в Таллине. Я, в принципе, никогда отцу не говорю, когда точно прилетаю, чтобы он не волновался, называю ориентировочные даты. И вот когда я только приземлился, мне позвонил отец и говорит: "Почему я узнаю о том, что ты прилетел из телерепортажа и сообщений по радио?" А тема репортажа была такая: "Кирилл Кяро извиняется перед жителями Таллина за то, что он вместе со съёмочной группой «Нюхача» будет перекрывать центральные улицы города". И было не просто сообщение, а обсуждение: хорошо это или плохо, пусть снимают или же надоели киношники, которые мешают нам жить. Кстати, большинство говорило: "Пусть снимают, хорошее кино". И это тоже было очень приятно».

Пётр Выжиковски, художник-постановщик: «Задача перед нами стояла непростая: сделать всё стильно, красиво и непохоже на другие фильмы и сериалы. Специально для съёмок мы нашли, придумали и создали много интересных уникальных объектов. Самый особенный для меня – это секретная, футуристическая лаборатория корпорации GI, и кабинет одного из главных героев фильма – это наш маленький шедевр». Внимательный зритель заметит, что изменился и вид из окон лофта Нюхача. Если в прошлом сезоне это было проекционное изображение, то на этот раз – два огромных баннера, размером 24х12 метров. Чтобы добиться натуралистичности и глубины кадра, в вид ночного города вмонтировали красные мерцающие лампочки, а рядом с окном установили промышленные трубы, одна из которых даже позволяла дымить.

Главным героям пришлось на съёмках не только отрепетировать различные трюки и боевые движения, но и освоить владение настоящим японским оружием: мечи катана, вакидзаси и боккэн – лишь малая часть того, с чем им предстоит иметь дело. «Я читал последнюю серию, и там половина серии – мощнейший экшн и драки. Я прямо вспомнил фильмы Брюса Ли», - комментирует Кяро. Примерить на себя образ Брюса Ли, кстати, выпало актрисе Агне Грудите (Ирина Нордин): «Самое интересное, что до съёмок я никогда не занималась боевыми искусствами, не тренировалась. И спарринг с шестами был первым в моей жизни. Постановка боя чем-то похожа на танец, только очень грубый. И я очень надеюсь, что у меня все получилось». После съёмки одной из подобных сцен Иван Оганесян рассказал о том, как ему удаётся настолько эффектно и органично выглядеть в кадре: «Несмотря на очень сжатые сроки, готовились мы к этой сцене тщательно, и хочу сказать спасибо нашим ребятам каскадёрам – Руслану Горелому, Пете Треско и Стасу Бабженко, который в этом сезоне стал нашим новым партнёром на съёмочной площадке. Это большой подарок иметь возможность работать с такими профессионалами».
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«Нюхач-2»
персоны
Руслан ГорелыйАгне ГрудитеКирилл КяроБрюс ЛиИван ОганесянПётр Треско
фильмы
НюхачНюхач-2Нюхач-3

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Кирилл Кяро принюхался в третий раз фотографии
Кирилл Кяро принюхался в третий раз фотографии
Кирилл Кяро принюхался в третий раз фотографии
Кирилл Кяро принюхался в третий раз фотографии
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