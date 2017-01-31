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Сандра Буллок, Кейт Бланшетт и Сара Полсон прокатились в вагоне метро

31 января
2017 год

Новости кино >>
31 января 2017
В сети появился первый официальный кадр из картины «Восемь подруг Оушена», представляющей собой женский спин-офф «Одиннадцати друзей Оушена».

Сандра Буллок, Кейт Бланшетт и Сара Полсон прокатились в вагоне метро

На снимке можно лицезреть всех героинь в исполнении Сандры Буллок, Кейт Бланшетт, Хелены Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй, Сары Полсон, Рианны, Минди Калинг и Аквафины.

В фильме, чьё режиссёрское кресло занимает Гэри Росс, также сыграют Дамиан Льюис, Кэти Холмс, Джеймс Корден и Мэтт Дэймон, который в камео-эпизоде вновь предстанет в образе Лайнуса Колдуэлла.

Релиз «Восьми подруг Оушена» назначен на 21 июня 2018 года.
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