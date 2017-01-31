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31 января 2017
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Сандра Буллок, Кейт Бланшетт и Сара Полсон прокатились в вагоне метро
Сандра Буллок, Кейт Бланшетт и Сара Полсон прокатились в вагоне метро
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Новости кино >>
31 января 2017
В сети появился первый официальный кадр из картины
«Восемь подруг Оушена»
, представляющей собой женский спин-офф
«Одиннадцати друзей Оушена»
.
На снимке можно лицезреть всех героинь в исполнении
Сандры Буллок
,
Кейт Бланшетт
,
Хелены Бонэм Картер
,
Энн Хэтэуэй
,
Сары Полсон
,
Рианны
,
Минди Калинг
и
Аквафины
.
В фильме, чьё режиссёрское кресло занимает
Гэри Росс
, также сыграют
Дамиан Льюис
,
Кэти Холмс
,
Джеймс Корден
и
Мэтт Дэймон
, который в камео-эпизоде вновь предстанет в образе
Лайнуса Колдуэлла
.
Релиз
«Восьми подруг Оушена»
назначен на
21 июня 2018
года.
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Кейт Бланшетт
,
Хелена Бонэм Картер
,
Сандра Буллок
,
Мэтт Дэймон
,
Минди Калинг
,
Дамиан Льюис
,
Сара Полсон
,
Рианна
,
Кэти Холмс
,
Энн Хэтэуэй
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