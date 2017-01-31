Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ингрид Олеринская ограбит банк

31 января
2017 год

Новости кино >>
31 января 2017
Стартовали съёмки сериала «Клерк» для «Первого» канала.

Ингрид Олеринская ограбит банк

По сюжету Женя Скороходов – обычный клерк, заканчивающий Финансовую академию и работающий операционистом в банке. Его серую жизнь скрашивает безнадёжная влюблённость в красавицу-коллегу Вику. Как-то в обеденный перерыв Женя развлекает Вику и коллег тем, что придумывает план идеального ограбления их банка. На следующий день происходит ограбление. Главный подозреваемый - Женя. С риском для жизни он начинает собственное расследование, в ходе которого понимает, что Вика совсем не та, за кого себя выдает.

Сцену в Финансовой академии, в которой учится главный герой, снимали в здании Ярославского Педагогического университета, где по традиции, перед началом съёмок, в одной из аудиторий подписали и разбили тарелку.

В образе Жени предстанет Арсений Робак, сын актёра и продюсера Александра Робака. Красавицу Вику сыграет Ингрид Олеринская. В сериале также задействованы Джемал Тетруашвили, Игорь Хрипунов, Екатерина Стулова и Кирилл Емельянов. В режиссёрском кресле – Дмитрий Коробкин, он же числится и оператором-постановщиком. Съёмки проходят в Ярославле и продлятся до конца февраля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ингрид Олеринская: «Люди, которые решают проблемы, найдутся всегда. Были бы проблемы»
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Кирилл ЕмельяновДмитрий КоробкинИнгрид ОлеринскаяАлександр РобакАрсений РобакЕкатерина СтуловаДжемал ТетруашвилиИгорь Хрипунов

фотографии >>
Ингрид Олеринская
Ингрид Олеринская
Дмитрий Коробкин
Арсений Робак
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   31.01.2017 - 17:24
Секс бооооомбааа! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Яан Руус
30 января ушел из жизни Яан Руус.
Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.
Иветта Капралова
28 января ушла из жизни Иветта Капралова.
Эммануэль Рива
27 января ушла из жизни актриса Эммануэль Рива.
Джон Хёрт
27 января ушёл из жизни актёр Джон Хёрт.
Анатолий Новиков
26 января ушёл из жизни театральный деятель Анатолий Новиков.

День рождения >>

Регимантас Адомайтис
Вера Глаголева
Алексей Грибов
Евгений Дрёмин
Пётр Коршунков
Алексей Нилов
Александр Пороховщиков
Константин Стрельников
Владислав Стржельчик
Даниэла Бьянки
Керри Вашингтон
Энтони ЛаПалья
Келли Линч
Сьюзанн Плешетт
Джин Симмонс
Джастин Тимберлэйк
все родившиеся 31 января >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Автобан
боевик, триллер
Великобритания, Германия, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Голос монстра
драма, фэнтези
Испания, США, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Коммивояжёр
драма, экранизация
Иран, Франция, 2016
Пазманский дьявол
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
Сафари
фильм о животных
Австрия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью