Ингрид Олеринская ограбит банк

Стартовали съёмки сериала «Клерк»
для «Первого» канала.
По сюжету Женя Скороходов – обычный клерк, заканчивающий Финансовую академию и работающий операционистом в банке. Его серую жизнь скрашивает безнадёжная влюблённость в красавицу-коллегу Вику. Как-то в обеденный перерыв Женя развлекает Вику и коллег тем, что придумывает план идеального ограбления их банка. На следующий день происходит ограбление. Главный подозреваемый - Женя. С риском для жизни он начинает собственное расследование, в ходе которого понимает, что Вика совсем не та, за кого себя выдает.
Сцену в Финансовой академии, в которой учится главный герой, снимали в здании Ярославского Педагогического университета, где по традиции, перед началом съёмок, в одной из аудиторий подписали и разбили тарелку.
В образе Жени предстанет Арсений Робак
, сын актёра и продюсера Александра Робака
. Красавицу Вику сыграет Ингрид Олеринская
. В сериале также задействованы Джемал Тетруашвили
, Игорь Хрипунов
, Екатерина Стулова
и Кирилл Емельянов
. В режиссёрском кресле – Дмитрий Коробкин
, он же числится и оператором-постановщиком. Съёмки проходят в Ярославле и продлятся до конца февраля.
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