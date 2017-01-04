«Прибытие» и «Дэдпул» поборются за звание лучшего монтажа

Американская гильдия монтажёров объявила номинантов на свою ежегодную премию Eddie
, чья торжественная церемония награждения состоится 27 января
.
В частности, за лучший монтаж в драме поборются такие картины, как «Прибытие»
, «По соображениям совести»
, «Любой ценой»
, «Манчестер у моря»
и «Лунный свет»
. Среди комедий оказались «Дэдпул»
, «Да здравствует Цезарь!»
, «Книга джунглей»
, «Ла-Ла Ленд»
и «Лобстер»
.
В анимационной номинации числятся такие названия, как «Кубо. Легенда о самурае»
, «Моана»
и «Зверополис»
, а в документальной - «Тринадцатая»
, «Аманда Нокс»
, «Биттлз: Восемь дней в неделю – Гастрольные годы»
, «О. Дж. Сделано в Америке»
и «Вайнер»
.
Полный список по всем 10 категориям премии доступен на официальном сайте Гильдии монтажёров
.
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