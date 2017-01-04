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«Прибытие» и «Дэдпул» поборются за звание лучшего монтажа

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Новости кино >>
4 января 2017
Американская гильдия монтажёров объявила номинантов на свою ежегодную премию Eddie, чья торжественная церемония награждения состоится 27 января.

«Прибытие» и «Дэдпул» поборются за звание лучшего монтажа

В частности, за лучший монтаж в драме поборются такие картины, как «Прибытие», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Манчестер у моря» и «Лунный свет». Среди комедий оказались «Дэдпул», «Да здравствует Цезарь!», «Книга джунглей», «Ла-Ла Ленд» и «Лобстер».

В анимационной номинации числятся такие названия, как «Кубо. Легенда о самурае», «Моана» и «Зверополис», а в документальной - «Тринадцатая», «Аманда Нокс», «Биттлз: Восемь дней в неделю – Гастрольные годы», «О. Дж. Сделано в Америке» и «Вайнер».

Полный список по всем 10 категориям премии доступен на официальном сайте Гильдии монтажёров.
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фотографии >>
«Прибытие» и «Дэдпул» поборются за звание лучшего монтажа фотографии
«Прибытие» и «Дэдпул» поборются за звание лучшего монтажа фотографии
«Прибытие» и «Дэдпул» поборются за звание лучшего монтажа фотографии
«Прибытие» и «Дэдпул» поборются за звание лучшего монтажа фотографии
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