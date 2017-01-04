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Жан-Клод Ван Дамм вновь столкнётся с Дольфом Лундгреном

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Новости кино >>
4 января 2017
Опубликован первый постер боевика «Тёмные воды» с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Жан-Клод Ван Дамм вновь столкнётся с Дольфом Лундгреном

Компанию актёру в картине составит не только его старый знакомый Дольф Лундгрен, но и сын Ван Дамма, Кристофер Ван Варенберг.

По сюжету находящийся под прикрытием оперативник в один прекрасный день просыпается на подводной лодке, обнаруживая себя заключённым в специальной тюрьме ЦРУ.

Режиссер фильма, чей сценарий написали Чад Лоу и Ричард Свитзер, пока не назван. Съёмки «Тёмных вод» начнутся уже в ближайшее время.
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Жан-Клод Ван Дамм вновь столкнётся с Дольфом Лундгреном фотографии
Жан-Клод Ван Дамм вновь столкнётся с Дольфом Лундгреном фотографии
Жан-Клод Ван Дамм вновь столкнётся с Дольфом Лундгреном фотографии
Кристофер Ван Варенберг
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