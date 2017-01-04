Жан-Клод Ван Дамм вновь столкнётся с Дольфом Лундгреном

Опубликован первый постер боевика «Тёмные воды»
с Жан-Клодом Ван Даммом
в главной роли.
Компанию актёру в картине составит не только его старый знакомый Дольф Лундгрен
, но и сын Ван Дамма
, Кристофер Ван Варенберг
.
По сюжету находящийся под прикрытием оперативник в один прекрасный день просыпается на подводной лодке, обнаруживая себя заключённым в специальной тюрьме ЦРУ.
Режиссер фильма, чей сценарий написали Чад Лоу
и Ричард Свитзер
, пока не назван. Съёмки «Тёмных вод»
начнутся уже в ближайшее время.
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