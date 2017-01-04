В «Бегущем по лезвию 2049» появится классический репликант

Благодаря CGI-технологии, возродившей Питера Кашинга
в спин-оффе «Звёздных войн»
и омолодившей Арнольда Шварценеггера
в последнем «Терминаторе»
, в «Бегущем по лезвию 2049»
появится один из репликантов оригинальной картины 1982 года
.
По данным инсайдеров, это может быть Рой Батти (Рутгер Хауэр
), Прис (Дэрил Ханна
), Рэйчел (Шон Янг
) и сам Рик Декард в молодости, если гипотеза о его нечеловеческой природе окажется верна.
Напомним, режиссёр сиквела Дени Вильнёв
ранее пообещал разобраться с загадкой первой части - является ли герой Харрисона Форда
человеком или нет.
«Бегущий по лезвию 2049»
появится на больших экранах планеты в октябре
наступившего года.
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