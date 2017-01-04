Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В «Бегущем по лезвию 2049» появится классический репликант

4 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
4 января 2017
Благодаря CGI-технологии, возродившей Питера Кашинга в спин-оффе «Звёздных войн» и омолодившей Арнольда Шварценеггера в последнем «Терминаторе», в «Бегущем по лезвию 2049» появится один из репликантов оригинальной картины 1982 года.

В «Бегущем по лезвию 2049» появится классический репликант

По данным инсайдеров, это может быть Рой Батти (Рутгер Хауэр), Прис (Дэрил Ханна), Рэйчел (Шон Янг) и сам Рик Декард в молодости, если гипотеза о его нечеловеческой природе окажется верна.

Напомним, режиссёр сиквела Дени Вильнёв ранее пообещал разобраться с загадкой первой части - является ли герой Харрисона Форда человеком или нет.

«Бегущий по лезвию 2049» появится на больших экранах планеты в октябре наступившего года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Райан Гослинг пришёл к Декарду
«Бегущий по лезвию 2049» обзавёлся рейтингом R
Сиквел «Бегущего по лезвию» обрёл название и революционную технологию
персоны
Дени ВильнёвХаррисон ФордДэрил ХаннаРутгер ХауэрШон Янг
фильмы
Бегущий по лезвию бритвы

фотографии >>
В «Бегущем по лезвию 2049» появится классический репликант фотографии
В «Бегущем по лезвию 2049» появится классический репликант фотографии
В «Бегущем по лезвию 2049» появится классический репликант фотографии
В «Бегущем по лезвию 2049» появится классический репликант фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Новоселов
2 января ушел из жизни актер Дмитрий Новоселов.

День рождения >>

Игорь Вуколов
Инара Гулиева
Сергей Колесников
Елизавета Лотова
Николай Пеньков (II)
Николай Смирнов
Назим Туляходжаев
Валентина Хмара
Леван Хотивари
Иван Атталь
Фабрицио Бентивольо
Аугуст Диль
Дайэн Кэннон
Джулия Ормонд
Барбара Раш
Марта Харелль
все родившиеся 4 января >>

Афиша кино >>

Без тормозов
комедия
Македония, Франция, 2016
Кредо убийцы
боевик, исторический фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
Великобритания, США, Франция, 2016
Ложные признания
комедия
Франция, 2016
Монстр-Траки
боевик, комедия, научная фантастика, семейное кино
США, 2016
Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
Зимняя сказка, или королева, потерявшая имя
комедия, фэнтези
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью