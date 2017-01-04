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Сильвестр Сталлоне заинтересовался социальным проектом

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Новости кино >>
4 января 2017
Сильвестр Сталлоне снимет для студии Fox картину «Стойкий, какой только бывает» (Tough as They Come), основанную на мемуарах американского сержанта Трэвиса Миллса, потерявшего в августе 2012 года в результате тяжелейшего ранения обе руки и ноги. Он является одним из всего лишь пяти человек, потерявших все конечности и выживших во время войн в Ираке и Афганистане.

Сильвестр Сталлоне

В центре повествования драмы — отношения солдата-инвалида со своим тестем, который поддерживал его с момента возвращения из больницы домой.

Главную роль Слай предложил Адаму Драйверу, а сам он сыграет тестя. Продажей прав на будущий проект занимается агенство WME. Продюсерами будущей ленты станут Сюзан Карлсон, Эрик Карлсон и Джеймс Кич.

Теперь понятно, почему Сталлоне отказался от предложенной Дональдом Трампом государственной должности - он хочет посвятить своё время проблеме интеграции в общество ветеранов военных действий, и новый кинопроект полностью отвечает этой цели.
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