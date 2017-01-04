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Вуди Харрельсон займётся воспитанием Хана Соло

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4 января 2017
Вуди Харрельсон ведёт переговоры со студией Disney об участии в картине с рабочим названием «Хан Соло. Звёздные войны: Истории».

Вуди Харрельсон займётся воспитанием Хана Соло

Если всё удачно сложится, то актёр воплотит образ наставника юного Хана Соло в исполнении Олдена Эйренрича.

Помимо них в фильме также сыграют Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан) и Эмилия Кларк. Поговаривают также о том, что костюм Чубакки вновь после «Пробуждения Силы» оденет Йонас Суотамо.

Режиссёрами ленты, чей релиз запланирован на 25 мая 2018 года, назначены Фил Лорд и Крис Миллер. Сценарий написали Лоуренс и Джон Казданы. Съёмки стартуют в феврале.
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