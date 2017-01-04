Вуди Харрельсон займётся воспитанием Хана Соло

Вуди Харрельсон
ведёт переговоры со студией Disney об участии в картине с рабочим названием «Хан Соло. Звёздные войны: Истории»
.
Если всё удачно сложится, то актёр воплотит образ наставника юного Хана Соло в исполнении Олдена Эйренрича
.
Помимо них в фильме также сыграют Дональд Гловер
(Лэндо Калриссиан) и Эмилия Кларк
. Поговаривают также о том, что костюм Чубакки вновь после «Пробуждения Силы»
оденет Йонас Суотамо
.
Режиссёрами ленты, чей релиз запланирован на 25 мая 2018
года, назначены Фил Лорд
и Крис Миллер
. Сценарий написали Лоуренс
и Джон Казданы
. Съёмки стартуют в феврале.
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