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Иезуиты отправились на поиски Лиама Нисона

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Новости кино >>
5 января 2017
Опубликована очередная порция новых кадров из исторической драмы Мартина Скорсезе «Молчание».

Иезуиты отправились на поиски Лиама Нисона

Картина основана на романе Сюсаку Эндо. В XVII веке два иезуитских священника, Себастьян и Фрэнсис, прибывают в Японию, чтобы найти своего пропавшего наставника, отправившегося туда с христианской миссией. Священники становятся свидетелями преследования христиан со стороны правительства Японии, дабы очистить страну от пагубного западного влияния. В таких условиях путешественники встречают крайне враждебное отношение японских феодалов ко всем чужестранцам, тем более к миссионерам. И это не просто неприязнь или оскорбления, на кон поставлены их собственные жизни.

В главных ролях - Адам Драйвер, Эндрю Гарфилд и Лиам Нисон.

«Молчание» выйдет в российский прокат 26 января.
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Иезуиты отправились на поиски Лиама Нисона фотографии
Иезуиты отправились на поиски Лиама Нисона фотографии
Иезуиты отправились на поиски Лиама Нисона фотографии
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