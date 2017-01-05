Иезуиты отправились на поиски Лиама Нисона

Опубликована очередная порция новых кадров из исторической драмы Мартина Скорсезе «Молчание»
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Картина основана на романе Сюсаку Эндо
. В XVII веке два иезуитских священника, Себастьян и Фрэнсис, прибывают в Японию, чтобы найти своего пропавшего наставника, отправившегося туда с христианской миссией. Священники становятся свидетелями преследования христиан со стороны правительства Японии, дабы очистить страну от пагубного западного влияния. В таких условиях путешественники встречают крайне враждебное отношение японских феодалов ко всем чужестранцам, тем более к миссионерам. И это не просто неприязнь или оскорбления, на кон поставлены их собственные жизни.
В главных ролях - Адам Драйвер
, Эндрю Гарфилд
и Лиам Нисон
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«Молчание»
выйдет в российский прокат 26 января
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