Джеймс Ван Дер Бик станет диджеем

Кабельный канал Viceland заказал съёмки своего первого художественного сериала, чьим создателем и исполнителем главной роли выступает Джеймс Ван Дер Бик , памятный некоторым зрителям по «Бухте Доусона» В 6-серийной комедии с рабочим названием(What Would Diplo Do?) Ван Дер Бик играет выдуманную версию сверхпопулярного американского диджея и продюсераВ основе сериала - трёхминутный промо-ролик Day In The Life of Diplo ), рекламировавший прошлогодний концертный тур по городам США. Это история о жизни глазами парня, без труда влюбляющего в себя многотысячную толпу, однако не блещущего добродетелями в личном общении.Ван Дер Бик числится шоураннером и сценаристом проекта, а также исполнительным продюсером наравне с Diplo и его менеджером. Постановщиком всех шести эпизодов заявлен режиссёр музыкальных клипов