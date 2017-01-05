Джеймс Ван Дер Бик станет диджеем

Кабельный канал Viceland заказал съёмки своего первого художественного сериала, чьим создателем и исполнителем главной роли выступает Джеймс Ван Дер Бик, памятный некоторым зрителям по «Бухте Доусона».
В 6-серийной комедии с рабочим названием «Как поступил бы Diplo?» (What Would Diplo Do?) Ван Дер Бик играет выдуманную версию сверхпопулярного американского диджея и продюсера Diplo.
В основе сериала - трёхминутный промо-ролик Day In The Life of Diplo (смотрите выше), рекламировавший прошлогодний концертный тур по городам США. Это история о жизни глазами парня, без труда влюбляющего в себя многотысячную толпу, однако не блещущего добродетелями в личном общении.
Ван Дер Бик числится шоураннером и сценаристом проекта, а также исполнительным продюсером наравне с Diplo и его менеджером Кевином Кусатсу. Постановщиком всех шести эпизодов заявлен режиссёр музыкальных клипов Брэндон Дэрмер.
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