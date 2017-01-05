Слендермену нашли режиссёра

Сильвен Уайт
(«Лузеры»
) назначен режиссёром картины про Слендермена
— экранизации популярного сетевого мема.
О Слендермене впервые заговорили в 2009 году, когда на форуме Something Awful участникам конкурса Create Paranormal Images предложили с помощью графического редактора создать что-то очень пугающее из обычной фотографии. Так и появился на белый свет Тонкий человек
— существо в чёрном костюме с противоестественно длинными конечностями и отсутствующими чертами лица.
По легенде Слендер
специализируется на детях и подростках, так что создателям и студии Screen Gems будет где разгуляться.
Фильм спродюсирует компания Mythology Entertainment, купившая права на персонажа для использования на всех платформах, включая игровое кино. Съёмки начнутся в этом году, а релиз запланирован на 2018-й.
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