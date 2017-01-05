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Слендермену нашли режиссёра

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5 января 2017
Сильвен Уайт («Лузеры») назначен режиссёром картины про Слендермена — экранизации популярного сетевого мема.

Слендермену нашли режиссёра

О Слендермене впервые заговорили в 2009 году, когда на форуме Something Awful участникам конкурса Create Paranormal Images предложили с помощью графического редактора создать что-то очень пугающее из обычной фотографии. Так и появился на белый свет Тонкий человек — существо в чёрном костюме с противоестественно длинными конечностями и отсутствующими чертами лица.

По легенде Слендер специализируется на детях и подростках, так что создателям и студии Screen Gems будет где разгуляться.

Фильм спродюсирует компания Mythology Entertainment, купившая права на персонажа для использования на всех платформах, включая игровое кино. Съёмки начнутся в этом году, а релиз запланирован на 2018-й.
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Слендермену нашли режиссёра фотографии
Слендермену нашли режиссёра фотографии
Сильвен Уайт
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