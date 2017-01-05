Мег Райан хочет в Париж

Мег Райан
возглавила кастинг-лист нового комедийного сериала «Вообрази Париж»
.
Проект приобрёл кабельный канал Epix, который пока никак не комментирует покупку и официально не объявлял заказ на съёмки.
Будущее шоу основано на одноимённой короткометражке Брэда Холла
(«Вице-президент»
) с Джулией Луиз-Дрейфус
в главной роли. Это история о семейной паре из пригорода, чьи дети повзрослели и разъехались из отчего дома. Пытаясь справиться с грустью и пустотой, родители решают отправиться в Париж, но подготовка к поездке, о которой они так давно мечтали, не желает идти по плану.
Холл
поставит сериал по собственному сценарию. Он также числится исполнительным продюсером вместе с Райан
, Аароном Капланом
и Даной Онор
. За производство проекта, чьи съёмки, разумеется, пройдут в Париже, отвечает студия Entertainment One.
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