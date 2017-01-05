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Мег Райан хочет в Париж

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5 января 2017
Мег Райан возглавила кастинг-лист нового комедийного сериала «Вообрази Париж».

Мег Райан

Проект приобрёл кабельный канал Epix, который пока никак не комментирует покупку и официально не объявлял заказ на съёмки.

Будущее шоу основано на одноимённой короткометражке Брэда Холла («Вице-президент») с Джулией Луиз-Дрейфус в главной роли. Это история о семейной паре из пригорода, чьи дети повзрослели и разъехались из отчего дома. Пытаясь справиться с грустью и пустотой, родители решают отправиться в Париж, но подготовка к поездке, о которой они так давно мечтали, не желает идти по плану.

Холл поставит сериал по собственному сценарию. Он также числится исполнительным продюсером вместе с Райан, Аароном Капланом и Даной Онор. За производство проекта, чьи съёмки, разумеется, пройдут в Париже, отвечает студия Entertainment One.
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