Ридли Скотт выпустит «Чужого» в виртуальное пространство

Fox Innovation Lab и Ридли Скотт
планируют выпустить Alien: Covenant VR Experience
— интерактивное дополнение к выходящему в мае фантастическому ужастику «Чужой: Завет»
.
Режиссёром этой «увеселительной» прогулки по миру «Чужих»
заявлен Дэвид Карлак
, приложивший руку к созданию дилогии «Коллекционер»
. Скотт
ограничился лишь ролью продюсера.
Авторы заверяют, что Alien: Covenant VR Experience будет не обычной бесплатной рекламой кинокартины, а полноценным платформ-продуктом.
Им хочется верить, хотя мешает одно «но»: у студии Fox уже был подобный VR-спин-офф, оставивший после себя негативные впечатления. В прошлый раз нам предложили поиграть в игру на основе «Марсианина»
. Стоила она 620
рублей, а проходилась всего за 20
минут.
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