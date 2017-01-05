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Ридли Скотт выпустит «Чужого» в виртуальное пространство

5 января
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Новости кино >>
5 января 2017
Fox Innovation Lab и Ридли Скотт планируют выпустить Alien: Covenant VR Experience — интерактивное дополнение к выходящему в мае фантастическому ужастику «Чужой: Завет».

Ридли Скотт выпустит «Чужого» в виртуальное пространство

Режиссёром этой «увеселительной» прогулки по миру «Чужих» заявлен Дэвид Карлак, приложивший руку к созданию дилогии «Коллекционер». Скотт ограничился лишь ролью продюсера.

Авторы заверяют, что Alien: Covenant VR Experience будет не обычной бесплатной рекламой кинокартины, а полноценным платформ-продуктом.

Им хочется верить, хотя мешает одно «но»: у студии Fox уже был подобный VR-спин-офф, оставивший после себя негативные впечатления. В прошлый раз нам предложили поиграть в игру на основе «Марсианина». Стоила она 620 рублей, а проходилась всего за 20 минут.
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Ридли Скотт выпустит «Чужого» в виртуальное пространство фотографии
Ридли Скотт выпустит «Чужого» в виртуальное пространство фотографии
Ридли Скотт выпустит «Чужого» в виртуальное пространство фотографии
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