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«Дэдпула» могут наградить за сценарий

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Новости кино >>
6 января 2017
Американская гильдия сценаристов объявила номинантов на свою ежегодную - 69-ю по счёту - премию.

«Дэдпула» могут наградить за сценарий

Одним из сюрпризов, преподнесённых гильдией, стала номинация в категории лучший адаптированный сценарий кинокомикса «Дэдпул». Кроме того, в окончательный список не попали считавшиеся фаворитами «Молчание» Мартина Скорсезе и «По соображениям совести» Мела Гибсона.


За звание лучшего оригинального сценария поборются картины «Любой ценой», «Ла-Ла Ленд», «Лунный свет», «Манчестер у моря» и «Лавинг». Среди адаптированных сценариев, помимо «Дэдпула», могут победить «Прибытие», «Под покровом ночи», «Скрытые фигуры» и «Ограды». В документальном конкурсе поучаствуют сценарии к неигровым лентам «Автор: История Дж. Т. Лероя», «Управление и контроль» и «Уязвимость нулевых дней».

Обладателей наград объявят на двух проходящих одновременно торжественных церемониях в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке 19 февраля.
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фильмы
ДэдпулЛа-Ла ЛендЛунный светЛюбой ценойМанчестер у моряМолчаниеПо соображениям совестиПод покровом ночиПрибытиеСкрытые фигуры

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