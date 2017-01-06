«Дэдпула» могут наградить за сценарий

Американская гильдия сценаристов
объявила номинантов на свою ежегодную - 69
-ю по счёту - премию.
Одним из сюрпризов, преподнесённых гильдией, стала номинация в категории лучший адаптированный сценарий кинокомикса «Дэдпул»
. Кроме того, в окончательный список не попали считавшиеся фаворитами «Молчание» Мартина Скорсезе
и «По соображениям совести» Мела Гибсона
.
За звание лучшего оригинального сценария поборются картины «Любой ценой»
, «Ла-Ла Ленд»
, «Лунный свет»
, «Манчестер у моря»
и «Лавинг»
. Среди адаптированных сценариев, помимо «Дэдпула»
, могут победить «Прибытие»
, «Под покровом ночи»
, «Скрытые фигуры»
и «Ограды»
. В документальном конкурсе поучаствуют сценарии к неигровым лентам «Автор: История Дж. Т. Лероя»
, «Управление и контроль»
и «Уязвимость нулевых дней»
.
Обладателей наград объявят на двух проходящих одновременно торжественных церемониях в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке 19 февраля
.
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