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Владимир Епифанцев вернётся к «Зелёному слонику»

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Новости кино >>
6 января 2017
Владимир Епифанцев объявил в своём Инстаграме о разработке картины «Операция ZS».



Лента будет представлять собой комедийный роуд-муви боевик по мотивам культового трэша «Зелёный слоник» Светланы Басковой.

Актёр поделился своими идеями для сценария фильма, а также выложил ролик с участием Пахома и парой классических фраз из оригинальной картины.

Владимир Епифанцев: «В основе сюжета лежит тема проблемы взаимопонимания, духовной свободы и мятежности человеческой натуры. Наши старые герои, снова оказываются лицом к лицу. Им предстоит проделать нелёгкий путь к взаимопониманию и уважению. На протяжении всего фильма их преследуют различные группировки человеческого института - Бандиты, сектанты, иностранная агентура, военные и власть. Все они хотят одного – Пахома. Пахом уникальный гуру и гипнотизёр. Он с лёгкостью внушает людям всё, что придёт ему в голову. Для доставки его в Кремль, находят отважного и несгибаемого агента российской разведки Егора Кремнёва. Во время транспортировки Пахома властям, Кремнёв подвергается психоэмоциональному насилию со стороны поехавшего (Пахома). В конце истории, Кремнёв, всё-таки осознает невероятную силу и доброту поехавшего. Егор помогает плохому загипнотизировать власть президентом России, неожиданно становится поехавший. Дальше, они вместе создают идеальную модель государства, где царит доброта свобода и любовь».
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