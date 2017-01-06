«Зачарованные» обретут новый дом

Телеканал The CW планирует воскресить «Зачарованных»
.
Действие ребута решили перенести в 1976 год, когда три сестры Холливелл, живущие в Сан-Франциско, узнают о своём предназначении: стать ведьмами, а затем используют магию для борьбы со злом в виде демонов и колдунов.
Главным сценаристом нового сериала назначена Дженни Снайдер
(«Девственница Джейн»
), а помогут ей в этом нелёгком деле Джессика О'Тул
и Эми Рардин
. Все трое также числятся исполнительными продюсерами вместе с Беном Сильверманом
и Брэдом Сиберлингом
. Последний заявлен также постановщиком сериала. За производство отвечает CBS Television Studios. О дате релиза нового шоу и именах участников актёрского состава пока ничего неизвестно.
Следует напомнить, что в 2013 году уже была попытка перезапустить «Зачарованных». Тогда идея пришла в голову боссам CBS, но в конце концов они от неё отказались.
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