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Умер Ом Пури

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Новости кино >>
6 января 2017
5 января в своём доме в Мумбаи на 67-м году жизни скончался от сердечного приступа звезда Болливуда Ом Пури.

Умер Ом Пури

Соболезнования в связи с кончиной популярного индийского актёра в соцсетях высказали премьер-министр Индии Нарендра Моди, его коллеги, видные общественные и политические деятели, а также многочисленные поклонники со всего мира.

Ом Пури родился 18 октября 1950 года в городе Амбала на севере Индии. После окончания Национальной школы драмы и Индийского института кино и телевидения дебютировал на большом экране в 1975 году в картине «Вор, с глаз долой». На счету актёра более 300 ролей в таких популярных картинах, как «Танцор диско», «Пряности и страсти», «С любимой под венец» и «Лондонские мечты». Пури также довелось поработать и в Голливуде («Волк», «Город удовольствий», «Призрак и тьма»).

Актёр был посвящён в офицеры ордена Британской империи в 2004 году за его выдающийся вклад в кинематограф Великобритании, а в 1990 году ему была присуждена награда Падма Шри - одна из самых высоких гражданских почестей Индии. На его счету множество наград, в том числе национальная премия Индии «Серебряный лотос», «Хрустальная звезда» Брюссельского международного кинофестиваля и премия BAFTA. В 1984 году на кинофестивале в Карловых Варах получил приз за лучшее исполнение мужской роли - полицейского инспектора в картине «Полуправда».
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