Умер Ом Пури

5 января
в своём доме в Мумбаи на 67-м году жизни скончался от сердечного приступа звезда Болливуда Ом Пури
.
Соболезнования в связи с кончиной популярного индийского актёра в соцсетях высказали премьер-министр Индии Нарендра Моди
, его коллеги, видные общественные и политические деятели, а также многочисленные поклонники со всего мира.
Ом Пури родился 18 октября 1950
года в городе Амбала на севере Индии. После окончания Национальной школы драмы и Индийского института кино и телевидения дебютировал на большом экране в 1975 году в картине «Вор, с глаз долой»
. На счету актёра более 300
ролей в таких популярных картинах, как «Танцор диско»
, «Пряности и страсти»
, «С любимой под венец»
и «Лондонские мечты»
. Пури
также довелось поработать и в Голливуде («Волк»
, «Город удовольствий»
, «Призрак и тьма»
).
Актёр был посвящён в офицеры ордена Британской империи в 2004 году за его выдающийся вклад в кинематограф Великобритании, а в 1990 году ему была присуждена награда Падма Шри - одна из самых высоких гражданских почестей Индии. На его счету множество наград, в том числе национальная премия Индии «Серебряный лотос», «Хрустальная звезда» Брюссельского международного кинофестиваля и премия BAFTA. В 1984 году на кинофестивале в Карловых Варах получил приз за лучшее исполнение мужской роли - полицейского инспектора в картине «Полуправда»
.
обсуждение >>