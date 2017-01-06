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Лара Крофт распрощалась с Рианной Пратчетт

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6 января 2017
Поклонники популярной серии игр Tomb Raider могут вздохнуть с облегчением.

Рианна Пратчетт

Сценаристка Рианна Пратчетт, которой принадлежат бестолковые сценарии к играм Thief, Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider, наконец-то, покинула студию Crystal Dynamics.

Пока что студия отмалчивается насчёт причины ухода Пратчетт - ушла ли она сама или её уволили. Также остаётся под вопросом судьба третьей части перезапущенных приключений Лары Крофт, но, наверняка, замену сценаристке рано или поздно найдут.

Впрочем, работа с Rise of the Tomb Raider принесла дочке Терри Пратчетта ряд престижных призов, включая награду за лучший сценарий от Американской гильдии сценаристов. Что, конечно, не умаляет радости фанатов серии, поскольку у студии появился шанс подтянуть свой сценарий к третьей части до уровня геймплея. Правда, существуют опасения, что Пратчетт ушла не просто так, а ради уничтожения славы какой-нибудь другой культовой серии игр.
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