Лара Крофт распрощалась с Рианной Пратчетт

Поклонники популярной серии игр Tomb Raider могут вздохнуть с облегчением.
Сценаристка Рианна Пратчетт
, которой принадлежат бестолковые сценарии к играм Thief
, Tomb Raider
и Rise of the Tomb Raider
, наконец-то, покинула студию Crystal Dynamics.
Пока что студия отмалчивается насчёт причины ухода Пратчетт - ушла ли она сама или её уволили. Также остаётся под вопросом судьба третьей части перезапущенных приключений Лары Крофт
, но, наверняка, замену сценаристке рано или поздно найдут.
Впрочем, работа с Rise of the Tomb Raider принесла дочке Терри Пратчетта
ряд престижных призов, включая награду за лучший сценарий от Американской гильдии сценаристов
. Что, конечно, не умаляет радости фанатов серии, поскольку у студии появился шанс подтянуть свой сценарий к третьей части до уровня геймплея. Правда, существуют опасения, что Пратчетт
ушла не просто так, а ради уничтожения славы какой-нибудь другой культовой серии игр.
обсуждение >>