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«Пассажиры» и «Светская жизнь» оказались в одной компании

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Новости кино >>
7 января 2017
За океаном продолжают подводить итоги профсоюзы различных кинопрофессий. На сей раз своих номинантов - на 21-ю премию - объявила Гильдия художников-постановщиков.

«Пассажиры» и «Светская жизнь» оказались в одной компании

Отметим, что среди полнометражных лент премия вручается в трёх категориях: историческое кино, современное кино и фэнтези или фантастика. Всего же существует одиннадцать номинаций, которые включают в себя телевизионные проекты, рекламные ролики и видеоклипы.

В номинации «Лучшая работа художника-постановщика в историческом фильме» награду могут получить такие фильмы, как «Светская жизнь», «По соображениям совести», «Да здравствует Цезарь!», «Джеки», «Скрытые фигуры» и «Ограды». Среди современных лент оказались «Любой ценой», «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Манчестер у моря» и «Под покровом ночи». А секция фэнтези-фантастики не обошлась без обязательных для премий фильмов «Прибытие», «Доктор Стрэндж», «Фантастические твари и где они обитают», «Пассажиры» и «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

Полный список соискателей доступен на официальном сайте Гильдии художников-постановщиков.
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Да здравствует Цезарь!ДжекиДоктор СтрэнджИзгой-один. Звёздные войны: ИсторииЛа-Ла ЛендЛевЛюбой ценойМанчестер у моряПассажирыПо соображениям совестиПод покровом ночиПрибытиеСветская жизньСкрытые фигурыФантастические твари и где они обитают

фотографии >>
«Пассажиры» и «Светская жизнь» оказались в одной компании фотографии
«Пассажиры» и «Светская жизнь» оказались в одной компании фотографии
«Пассажиры» и «Светская жизнь» оказались в одной компании фотографии
«Пассажиры» и «Светская жизнь» оказались в одной компании фотографии
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