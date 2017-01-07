«Пассажиры» и «Светская жизнь» оказались в одной компании

За океаном продолжают подводить итоги профсоюзы различных кинопрофессий. На сей раз своих номинантов - на 21
-ю премию - объявила Гильдия художников-постановщиков
.
Отметим, что среди полнометражных лент премия вручается в трёх категориях: историческое кино, современное кино и фэнтези или фантастика. Всего же существует одиннадцать номинаций, которые включают в себя телевизионные проекты, рекламные ролики и видеоклипы.
В номинации «Лучшая работа художника-постановщика в историческом фильме»
награду могут получить такие фильмы, как «Светская жизнь»
, «По соображениям совести»
, «Да здравствует Цезарь!»
, «Джеки»
, «Скрытые фигуры»
и «Ограды»
. Среди современных лент оказались «Любой ценой»
, «Ла-Ла Ленд»
, «Лев»
, «Манчестер у моря»
и «Под покровом ночи»
. А секция фэнтези-фантастики не обошлась без обязательных для премий фильмов «Прибытие»
, «Доктор Стрэндж»
, «Фантастические твари и где они обитают»
, «Пассажиры»
и «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
.
Полный список соискателей доступен на официальном сайте Гильдии художников-постановщиков
.
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