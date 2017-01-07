«Кредо убийцы» сместил «Викинга» с трона

В минувший четверг разгорелась нешуточная борьба между двумя блокбастерами за первое место в российском прокате.
Картина «Кредо убийцы»
в первый же день проката отхватила немаленький кусок пирога, заработав 242
миллиона рублей. Это третий в истории результат по сборам за первые сутки, сразу после «Отряда самоубийц»
(254
млн) и «Железного человека 3»
(249
млн). Год назад тот же прокатчик — «Двадцатый Век Фокс СНГ» — выпустил «Выжившего»
, который уступил экранизации игры аж на 51
%. Впрочем, во второй день проката заработок ленты Джастина Курзеля
упал примерно на 40
%, а это куда больше, чем 12
% «Выжившего». Тем не менее, общие сборы «Кредо убийцы» вплотную приблизилась к 400
миллионам, и уже ясно, что картина с Майклом Фассбендером
превзойдёт результат оскароносного кино с Леонардо ДиКаприо
(1,023
млрд).
Следует отметить, что у себя на родине «Кредо убийцы» при бюджете в $125
млн удалось заработать лишь $44
млн, а по миру — $50
млн.
Основной жертвой экранизации стал «Викинг»
: побит его рекорд по сборам за один день в январе. Сборы четверга по сравнению со средой упали на 31
%, но уже в пятницу темпы падения сильно снизились (до 10
%), что позволило исторической картине Андрея Кравчука
довести кассу до желанного миллиарда, а точнее, до 1,062
млрд рублей.
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