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«Кредо убийцы» сместил «Викинга» с трона

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Новости кино >>
7 января 2017
В минувший четверг разгорелась нешуточная борьба между двумя блокбастерами за первое место в российском прокате.

«Кредо убийцы» сместил «Викинга» с трона

Картина «Кредо убийцы» в первый же день проката отхватила немаленький кусок пирога, заработав 242 миллиона рублей. Это третий в истории результат по сборам за первые сутки, сразу после «Отряда самоубийц» (254 млн) и «Железного человека 3» (249 млн). Год назад тот же прокатчик — «Двадцатый Век Фокс СНГ» — выпустил «Выжившего», который уступил экранизации игры аж на 51%. Впрочем, во второй день проката заработок ленты Джастина Курзеля упал примерно на 40%, а это куда больше, чем 12% «Выжившего». Тем не менее, общие сборы «Кредо убийцы» вплотную приблизилась к 400 миллионам, и уже ясно, что картина с Майклом Фассбендером превзойдёт результат оскароносного кино с Леонардо ДиКаприо (1,023 млрд).

Следует отметить, что у себя на родине «Кредо убийцы» при бюджете в $125 млн удалось заработать лишь $44 млн, а по миру — $50 млн.

Основной жертвой экранизации стал «Викинг»: побит его рекорд по сборам за один день в январе. Сборы четверга по сравнению со средой упали на 31%, но уже в пятницу темпы падения сильно снизились (до 10%), что позволило исторической картине Андрея Кравчука довести кассу до желанного миллиарда, а точнее, до 1,062 млрд рублей.
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«Кредо убийцы» сместил «Викинга» с трона фотографии
«Кредо убийцы» сместил «Викинга» с трона фотографии
«Кредо убийцы» сместил «Викинга» с трона фотографии
«Кредо убийцы» сместил «Викинга» с трона фотографии
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