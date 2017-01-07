Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кирстен Данст окажется в девяностых

7 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
7 января 2017
Кирстен Данст сыграет главную роль в комедийной драме про 90-е On Becoming A God In Central Florida, за чьё производство отвечает кабельный канал AMC.

Кирстен Данст

В режиссёрском кресле проекта - Йоргос Лантимос, создатель «Лобстера».

Это будет история в мрачных комедийных тонах о культе свободного предпринимательства и неутомимом стремлении одной женщины осуществить американскую мечту. Недавно овдовевшая и оставленная без средств к существованию работница аквапарка в Орландо по имени Кристал (Данст) путём обмана, жульнических схем и старых-добрых афер движется к вершине финансовой пирамиды «Основатели американской торговли». Соль в том, что сверхпатриотичный и многомиллиардный бизнес уже один раз оставил жизнь Кристал в руинах.

За кулисами сериала стоят AMC Studios, TriStar Television и Smokehouse Pictures.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Кирстен Данст снимется в «Фарго»
Режиссёрский дебют Кирстен Данст
Кирстен Данст сыграет неверную женщину
персоны
Кирстен Данст

фотографии >>
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Слава Бондаренко
5 января ушла из жизни оперная певица Слава Бондаренко.
Ом Пури
5 января ушёл из жизни индийский актёр Ом Пури.
Анатолий Васильев
4 января ушел из жизни композитор Анатолий Васильев.
Дмитрий Новоселов
2 января ушел из жизни актер Дмитрий Новоселов.
Мария Харченко
31 декабря ушла из жизни актриса Мария Харченко.

День рождения >>

Анастасия Борисова
Наталья Гвоздикова
Александр Дробитько
Мария Курденевич
Светлана Савёлова
Нина Сазонова
Сати Спивакова
Жанна Сухопольская
Владимир Ферапонтов
Дэвид Карузо
Николас Кейдж
Лорен Кохан
Вольфганг Райхманн
Джереми Реннер
Макс Римельт
Линдси Фонсека
все родившиеся 7 января >>

Афиша кино >>

Монстр-Траки
боевик, комедия, научная фантастика, семейное кино
США, 2016
Кредо убийцы
боевик, исторический фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
Великобритания, США, Франция, 2016
Без тормозов
комедия
Македония, Франция, 2016
Ложные признания
комедия
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью