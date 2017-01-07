Кирстен Данст окажется в девяностых

Кирстен Данст
сыграет главную роль в комедийной драме про 90-е On Becoming A God In Central Florida
, за чьё производство отвечает кабельный канал AMC.
В режиссёрском кресле проекта - Йоргос Лантимос
, создатель «Лобстера»
.
Это будет история в мрачных комедийных тонах о культе свободного предпринимательства и неутомимом стремлении одной женщины осуществить американскую мечту. Недавно овдовевшая и оставленная без средств к существованию работница аквапарка в Орландо по имени Кристал (Данст
) путём обмана, жульнических схем и старых-добрых афер движется к вершине финансовой пирамиды «Основатели американской торговли». Соль в том, что сверхпатриотичный и многомиллиардный бизнес уже один раз оставил жизнь Кристал в руинах.
За кулисами сериала стоят AMC Studios, TriStar Television и Smokehouse Pictures.
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