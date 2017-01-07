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Дэвид Добкин снимет фильм в духе комедии «Один дома»

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Новости кино >>
7 января 2017
После изнурительных поисков, длившихся несколько месяцев, и переговоров с потенциальными кандидатами студия Disney всё-таки нашла постановщика для семейного фильма «Ночёвка» (Overnight).

Дэвид Добкин

Режиссёрское кресло картины займёт Дэвид Добкин («Шанхайские рыцари»).

Диснеевским боссам проект достался от студии Sony Pictures и тотчас получил высокий статут приоритета. Продюсерами ленты заявлены Нил. Х. Мориц и Ори Мармур от компании Original Film.

Сценарий будущей картины, чей первоначальный вариант описывали как своеобразную версию легендарной комедии «Один дома», написал Орен Узиел. В центре сюжета - история отца с сыном, которые выигрывают возможность провести ночь в крупнейшем магазине игрушек. Причём происходит это в ту самую ночь, когда магазин выбирает своей мишенью компания воров.
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