Дэвид Добкин снимет фильм в духе комедии «Один дома»

После изнурительных поисков, длившихся несколько месяцев, и переговоров с потенциальными кандидатами студия Disney всё-таки нашла постановщика для семейного фильма «Ночёвка»
(Overnight).
Режиссёрское кресло картины займёт Дэвид Добкин
(«Шанхайские рыцари»
).
Диснеевским боссам проект достался от студии Sony Pictures и тотчас получил высокий статут приоритета. Продюсерами ленты заявлены Нил. Х. Мориц
и Ори Мармур
от компании Original Film.
Сценарий будущей картины, чей первоначальный вариант описывали как своеобразную версию легендарной комедии «Один дома»
, написал Орен Узиел
. В центре сюжета - история отца с сыном, которые выигрывают возможность провести ночь в крупнейшем магазине игрушек. Причём происходит это в ту самую ночь, когда магазин выбирает своей мишенью компания воров.
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