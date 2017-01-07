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Том Харди и Ченнинг Татум пересекут «Тройную границу»

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Новости кино >>
7 января 2017
Тома Харди и Ченнинга Татума видят в главных ролях в криминальном боевике «Тройная граница». Помимо них об участии в картине подумывают Джонни Депп, Том Хэнкс и Леонардо ДиКаприо.

Том Харди и Ченнинг Татум пересекут «Тройную границу»

Будущий триллер расскажет о группе южноамериканских бандитов, использующих печально известную «тройную границу» между Парагваем, Аргентиной и Бразилией в своих преступных целях.

Разработка фильма, который известен также под названием «Спящие псы», ведётся уже около 10 лет. Изначально его планировала поставить Кэтрин Бигелоу по сценарию Марка Боала, но в конце концов они оба переключилась на «Повелителя бури». Вместе с ними из проекта выбыл и утверждённый на одну из ролей Уилл Смит.

В настоящий момент режиссёрский пост занял Джей Си Чендор («Самый жестокий год»). Когда именно начнутся съёмки - пока неизвестно.
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