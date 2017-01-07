Том Харди и Ченнинг Татум пересекут «Тройную границу»

Тома Харди
и Ченнинга Татума
видят в главных ролях в криминальном боевике «Тройная граница»
. Помимо них об участии в картине подумывают Джонни Депп
, Том Хэнкс
и Леонардо ДиКаприо
.
Будущий триллер расскажет о группе южноамериканских бандитов, использующих печально известную «тройную границу» между Парагваем, Аргентиной и Бразилией в своих преступных целях.
Разработка фильма, который известен также под названием «Спящие псы»
, ведётся уже около 10 лет. Изначально его планировала поставить Кэтрин Бигелоу
по сценарию Марка Боала
, но в конце концов они оба переключилась на «Повелителя бури»
. Вместе с ними из проекта выбыл и утверждённый на одну из ролей Уилл Смит
.
В настоящий момент режиссёрский пост занял Джей Си Чендор
(«Самый жестокий год»
). Когда именно начнутся съёмки - пока неизвестно.
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