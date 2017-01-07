Харли Квинн встала на коньки

Опубликованы фотографии с Марго Робби
, которая упорно тренируется на катке перед съёмками в биографической драме «Я, Тоня»
, где ей предстоит воплотить образ американской фигуристки Тони Хардинг
.
Несмотря на успешную карьеру фигуристки, Хардинг
прославилась после громкого скандала с нападением на спортсменку Нэнси Керриган
в 1994 году. Бывший муж Тони
, Джефф Гиллоули
(Себастьян Стэн
), вместе с телохранителем Шоуном Экардтом
нанял Шейна Стэнта
сломать правую ногу Керриган
, чтобы она не смогла конкурировать на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. Из-за распространившихся по всему миру слухов, Хардинг вскоре оказалась в гуще криминальной истории.
В режиссёрском кресле - Крэйг Гиллеспи
(«Ночь страха»
), а сценарий написал Стивен Роджерс
(«P.S. Я люблю тебя»
). В актёрском ансамбле также присутствуют Эллисон Джэнни
и Эми Фокс
.
«Я, Тоня» появится на больших экранах планеты в 2018
году.
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