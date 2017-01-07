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Харли Квинн встала на коньки

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Новости кино >>
7 января 2017
Опубликованы фотографии с Марго Робби, которая упорно тренируется на катке перед съёмками в биографической драме «Я, Тоня», где ей предстоит воплотить образ американской фигуристки Тони Хардинг.

Харли Квинн встала на коньки

Несмотря на успешную карьеру фигуристки, Хардинг прославилась после громкого скандала с нападением на спортсменку Нэнси Керриган в 1994 году. Бывший муж Тони, Джефф Гиллоули (Себастьян Стэн), вместе с телохранителем Шоуном Экардтом нанял Шейна Стэнта сломать правую ногу Керриган, чтобы она не смогла конкурировать на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. Из-за распространившихся по всему миру слухов, Хардинг вскоре оказалась в гуще криминальной истории.

В режиссёрском кресле - Крэйг Гиллеспи («Ночь страха»), а сценарий написал Стивен Роджерс («P.S. Я люблю тебя»). В актёрском ансамбле также присутствуют Эллисон Джэнни и Эми Фокс.

«Я, Тоня» появится на больших экранах планеты в 2018 году.
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