Уиллем Дефо присоединился к пассажирам поезда Агаты Кристи

Уиллем Дефо
присоединился к звёздному составу новой экранизации детективного романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе»
. Ему досталась роль мистера Хардмана – детектива, который притворяется коммивояжёром. Также в картине заявлены Джонни Депп
, Мишель Пфайффер
, Майкл Пенья
, Джуди Денч
, Пенелопа Крус
и Дейзи Ридли
.
Кеннет Брана
не только воплотит образ Эркюля Пуаро, но и выступит режиссёром фильма. Депп
станет мистером Рэтчеттом, Джош Гэд
– его секретарём Гектором Маккуином. Пфайффер
сыграет миссис Хаббард, а Ридли
- Мэри Дебенхэм. Денч
примерит на себя костюм княгини Натальи Драгомировой, а Пенье
достался Маркес.
Сценарий написал Майкл Грин
, а в продюсерскую команду проекта 20th Century Fox вошли Ридли Скотт
, Марк Гордон
и Саймон Кинберг
.
«Убийство в Восточном экспрессе» выйдет в прокат 20 ноября
.
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