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Уиллем Дефо присоединился к пассажирам поезда Агаты Кристи

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Новости кино >>
8 января 2017
Уиллем Дефо присоединился к звёздному составу новой экранизации детективного романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Ему досталась роль мистера Хардмана – детектива, который притворяется коммивояжёром. Также в картине заявлены Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Майкл Пенья, Джуди Денч, Пенелопа Крус и Дейзи Ридли.

Уиллем Дефо присоединился к пассажирам поезда Агаты Кристи

Кеннет Брана не только воплотит образ Эркюля Пуаро, но и выступит режиссёром фильма. Депп станет мистером Рэтчеттом, Джош Гэд – его секретарём Гектором Маккуином. Пфайффер сыграет миссис Хаббард, а Ридли - Мэри Дебенхэм. Денч примерит на себя костюм княгини Натальи Драгомировой, а Пенье достался Маркес.

Сценарий написал Майкл Грин, а в продюсерскую команду проекта 20th Century Fox вошли Ридли Скотт, Марк Гордон и Саймон Кинберг.

«Убийство в Восточном экспрессе» выйдет в прокат 20 ноября.
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Кеннет БранаМарк Гордон (II)Джош ГэдДжуди ДенчДжонни ДеппУиллем ДефоАгата КристиПенелопа КрусМайкл ПеньяМишель ПфайфферРидли Скотт

фотографии >>
Уиллем Дефо присоединился к пассажирам поезда Агаты Кристи фотографии
Уиллем Дефо присоединился к пассажирам поезда Агаты Кристи фотографии
Уиллем Дефо присоединился к пассажирам поезда Агаты Кристи фотографии
Уиллем Дефо присоединился к пассажирам поезда Агаты Кристи фотографии
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