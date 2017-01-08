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Кукла Чаки распсихуется в седьмой раз

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Новости кино >>
8 января 2017
Опубликован тизер ужастика «Культ Чаки».



Седьмой фильм из культовой хоррор-серии продолжит сюжет «Проклятия Чаки» и снова поведает нам о девушке Ники, оказавшейся в лечебнице для душевнобольных преступников. За 4 года психиатры смогли убедить Ники, что это она убила всю свою семью, а вовсе не Чаки. Однажды лечащий врач девушки представляет ей новое терапевтическое «средство» – улыбающуюся детскую куклу по имени «Хороший парень». После этого по лечебнице проносится череда ужасающих смертей, поэтому Ники начинает сомневаться в своём безумии. На помощь к ней приходит Энди Барклай – враг Чаки из оригинальной «Детской игры». Однако сначала героям придётся столкнуться с Тиффани, невестой Чаки, которая сделает буквально всё, чтобы спасти своего дьявольского возлюбленного.

Чаки, по сложившейся традиции, заговорит голосом Брэда Дурифа, его дочь Фиона Дуриф вернётся к роли Ники, а Алекс Винсент вновь предстанет в образе Энди. Куклу Тиффани, разумеется, озвучит Дженнифер Тилли. Обязанности режиссёра и сценариста взял на себя Дон Манчини – создатель Чаки, написавший сценарии ко всем частям серии.

Съёмки «Культа Чаки» начнутся завтра в Канаде, а релиз состоится накануне Хэллоуина на Blu-ray и DVD.
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Кукла Чаки распсихуется в седьмой раз фотографии
Кукла Чаки распсихуется в седьмой раз фотографии
Кукла Чаки распсихуется в седьмой раз фотографии
Кукла Чаки распсихуется в седьмой раз фотографии
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