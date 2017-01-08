Джиму Стёрджессу и Агнесс Дейн грозит апокалипсис

Потоковый сервис Hulu вместе с BBC One приступил к работе над 6-серийным проектом «Жестокое солнце»
по сценарию Нила Кросса
(«Лютер»
).
Главные роли в сериале достались Джиму Стёрджессу
и Агнесс Дейн
(«Песнь заката»
).
События детективной драмы развернутся в современном Лондоне накануне апокалипсиса. Враждующие между собой детективы-напарники Роберт Хикс (Стёрджесс
) и Илэйн Ренко (Дейн
) продолжают борьбу с преступностью, всё чаще задумываясь, есть ли в этом смысл, если скоро человечество попросту вымрет. Хикс — примерный семьянин, ответственный работник, но при этом продажный коп. Ренко — сломленный человек и тяжела в общении, однако абсолютно неподкупна. В социальном и моральном плане напарники слишком разные, но вынуждены сработаться, чтобы остаться в живых хотя бы до начала конца света.
Режиссёрское кресло шоу, чьи съёмки стартуют в Лондоне в этом месяце, займёт Брайан Керк
(«Игра престолов»
), продюсером числится Хью Уоррен
(«Выжившие»
). Исполнительными продюсерами заявлены Кейт Харвуд
и Элизабет Килгарифф
(«Полдарк»
). За производство отвечает компания Euston Films.
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