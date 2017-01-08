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Джиму Стёрджессу и Агнесс Дейн грозит апокалипсис

8 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
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Новости кино >>
8 января 2017
Потоковый сервис Hulu вместе с BBC One приступил к работе над 6-серийным проектом «Жестокое солнце» по сценарию Нила Кросса («Лютер»).

Джим Стёрджесс и Агнесс Дейн

Главные роли в сериале достались Джиму Стёрджессу и Агнесс Дейн («Песнь заката»).

События детективной драмы развернутся в современном Лондоне накануне апокалипсиса. Враждующие между собой детективы-напарники Роберт Хикс (Стёрджесс) и Илэйн Ренко (Дейн) продолжают борьбу с преступностью, всё чаще задумываясь, есть ли в этом смысл, если скоро человечество попросту вымрет. Хикс — примерный семьянин, ответственный работник, но при этом продажный коп. Ренко — сломленный человек и тяжела в общении, однако абсолютно неподкупна. В социальном и моральном плане напарники слишком разные, но вынуждены сработаться, чтобы остаться в живых хотя бы до начала конца света.

Режиссёрское кресло шоу, чьи съёмки стартуют в Лондоне в этом месяце, займёт Брайан Керк («Игра престолов»), продюсером числится Хью Уоррен («Выжившие»). Исполнительными продюсерами заявлены Кейт Харвуд и Элизабет Килгарифф («Полдарк»). За производство отвечает компания Euston Films.
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