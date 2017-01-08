Джо Карнахан закончил работу над сценарием экранизации игры Uncharted

Джо Карнахан
закончил работу над сценарием экранизации видеоигры «Неизведанное: Удача Дрейка»
, что не может не радовать после долгих лет простоя проекта.
Джо Карнахан: «Квест выполнен. Теперь начинается настоящая работа. Если в Голливуде сейчас найдётся более монструозный и клёвый сценарий экшен-фильма, то я хочу его прочитать, потому что у нас получился натуральный зверь».
Напомним, ранее сообщалось, что студия Sony Pictures привлекла для постановки «Удачи Дрейка» Шона Леви
.
«Неизведанное: Удача Дрейка» — первая часть популярной игровой серии, вышедшая на PlayStation 3 в 2007 году. Её сюжет рассказывает о похождениях потомка сэра Фрэнсиса Дрейка — охотника за сокровищами Натана «Нейта» Дрейка
. Последний верит, что нашёл точные координаты потерянного города из золота в Южной Америке — Эльдорадо. Поиски богатств становятся несколько сложнее, когда появляются конкуренты, а хранителями сокровищ оказываются мутировавшие потомки немцев-нацистов и испанцев. Серия завершилась четвёртой частью — «Uncharted 4: Путь вора»
, к которой недавно было анонсировано дополнение Uncharted: The Lost Legacy
.
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