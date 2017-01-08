Джо Карнахан закончил работу над сценарием экранизации игры Uncharted

закончил работу над сценарием экранизации видеоигры, что не может не радовать после долгих лет простоя проекта.Напомним, ранее сообщалось, что студия Sony Pictures привлекла для постановки«Неизведанное: Удача Дрейка» — первая часть популярной игровой серии, вышедшая на PlayStation 3 в 2007 году. Её сюжет рассказывает о похождениях потомка сэра Фрэнсиса Дрейка — охотника за сокровищами. Последний верит, что нашёл точные координаты потерянного города из золота в Южной Америке — Эльдорадо. Поиски богатств становятся несколько сложнее, когда появляются конкуренты, а хранителями сокровищ оказываются мутировавшие потомки немцев-нацистов и испанцев. Серия завершилась четвёртой частью —, к которой недавно было анонсировано дополнение