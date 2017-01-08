Юбилей Марины Неёловой

Сегодня, 8 января
, свой юбилей отмечает популярная российская актриса театра и кино, Заслуженная и Народная артистка РСФСР Марина Неёлова
.
С 70
-летием актрису поздравил президент России Владимир Путин
: «Блистательная актриса, творческий, увлечённый любимым делом человек — Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов. За каждым из них — высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние. И конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность».
К поздравлениям присоединился и премьер-министр Дмитрий Медведев
: «Вы умеете быть неповторимой в самых разных образах, перевоплощаться в сказочную принцессу и королеву Англии, Любовь Раневскую и даже в Акакия Акакиевича Башмачкина. Какую бы роль Вы ни играли – в Вашем родном "Современнике" или в кино, Вы делаете это с потрясающей достоверностью и мастерством. И потому зрители так любят Вас и считают большой удачей попасть на спектакли с Вашим участием».
Марина Мстиславовна Неёлова
родилась в Ленинграде 8 января 1947
года. В 1969-м окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства). В 1974-м была принята в труппу «Современника»
. В сегодняшнем репертуаре актрисы — Раневская в «Вишнёвом саде»
, Евгения Семёновна в «Крутом маршруте»
, Принцесса Космонополис и Хэвенли в «Сладкоголосой птице юности»
, Башмачкин в «Шинели»
, Елизавета в спектакле «Играем… Шиллера!»
и Шарлотта в «Осенней сонате»
. На счету актрисы роли в таких фильмах, как «Старая, старая сказка»
(дебют в кино), «Монолог»
, «С тобой и без тебя»
, «Осенний марафон»
, «Дорогая Елена Сергеевна»
, «Ты у меня одна»
и многих других. Обладательница многочисленных премий и наград («Ника», «Триумф», орден Почёта и другие).
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