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Юбилей Марины Неёловой

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Новости кино >>
8 января 2017
Сегодня, 8 января, свой юбилей отмечает популярная российская актриса театра и кино, Заслуженная и Народная артистка РСФСР Марина Неёлова.

Юбилей Марины Неёловой

С 70-летием актрису поздравил президент России Владимир Путин: «Блистательная актриса, творческий, увлечённый любимым делом человек — Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов. За каждым из них — высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние. И конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность».

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Дмитрий Медведев: «Вы умеете быть неповторимой в самых разных образах, перевоплощаться в сказочную принцессу и королеву Англии, Любовь Раневскую и даже в Акакия Акакиевича Башмачкина. Какую бы роль Вы ни играли – в Вашем родном "Современнике" или в кино, Вы делаете это с потрясающей достоверностью и мастерством. И потому зрители так любят Вас и считают большой удачей попасть на спектакли с Вашим участием».

Марина Мстиславовна Неёлова родилась в Ленинграде 8 января 1947 года. В 1969-м окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства). В 1974-м была принята в труппу «Современника». В сегодняшнем репертуаре актрисы — Раневская в «Вишнёвом саде», Евгения Семёновна в «Крутом маршруте», Принцесса Космонополис и Хэвенли в «Сладкоголосой птице юности», Башмачкин в «Шинели», Елизавета в спектакле «Играем… Шиллера!» и Шарлотта в «Осенней сонате». На счету актрисы роли в таких фильмах, как «Старая, старая сказка» (дебют в кино), «Монолог», «С тобой и без тебя», «Осенний марафон», «Дорогая Елена Сергеевна», «Ты у меня одна» и многих других. Обладательница многочисленных премий и наград («Ника», «Триумф», орден Почёта и другие).
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