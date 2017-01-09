«Ла-Ла Ленд» стал безусловным фаворитом «Золотого глобуса»

На 74
-й церемонии вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»
картина «Ла-Ла Ленд»
завоевала рекордное количество наград - 7
статуэток, опередив тем самым фильмы «Пролетая над гнездом кукушки»
и «Полуночный экспресс»
, в чьём активе по 6
«Золотых глобусов».
Ленте достались все ключевые призы: за лучшую комедию или мюзикл, работу режиссёра и сценариста (обе получил Дэмиен Шазелл
), лучших актёров в представленном жанре (Райан Гослинг
и Эмма Стоун
), музыку и песню.
Что касается лучшего драматического фильма, то им стал «Лунный свет»
, которому, к сожалению, больше ничего не удалось получить. Остались без наград и замечательные сериалы «Очень странные дела»
и «Мир Дикого Запада»
, уступив место «Короне»
.
Среди анимационных работ победу одержал «Зверополис»
.
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