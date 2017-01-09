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«Ла-Ла Ленд» стал безусловным фаворитом «Золотого глобуса»

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Новости кино >>
9 января 2017
На 74-й церемонии вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» картина «Ла-Ла Ленд» завоевала рекордное количество наград - 7 статуэток, опередив тем самым фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Полуночный экспресс», в чьём активе по 6 «Золотых глобусов».

«Ла-Ла Ленд»

Ленте достались все ключевые призы: за лучшую комедию или мюзикл, работу режиссёра и сценариста (обе получил Дэмиен Шазелл), лучших актёров в представленном жанре (Райан Гослинг и Эмма Стоун), музыку и песню.

Что касается лучшего драматического фильма, то им стал «Лунный свет», которому, к сожалению, больше ничего не удалось получить. Остались без наград и замечательные сериалы «Очень странные дела» и «Мир Дикого Запада», уступив место «Короне».

Среди анимационных работ победу одержал «Зверополис».
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